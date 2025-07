A atriz norte-americana Denise Richards acusou o ex-marido, o empresário Aaron Phypers, de violência doméstica.

De acordo com a revista People, a participante do reality show 'The Real Housewives of Beverly Hills' já conseguiu até uma ordem de restrição contra o ex-companheiro, alegando agressões físicas e verbais.

Nos documentos a que a publicação teve acesso é possível ler que Denise refere que recebeu até ameaças de morte da parte de Aaron.

"O Aeron estrangulava-me frequentemente, apertava a minha cabeça com as duas mãos, apertava os meus braços com força, dava-me chapadas violentas na cara e na cabeça e batia a minha cabeça contra o toalheiro da casa de banho.

Ele ameaçava-me de morte, segurava-me com o joelho nas minhas costas, ao ponto de implorar para ele parar. Invadia o meu computador e telemóvel e lia as minhas mensagens", revelou.

A atriz confessa ainda que não denunciou a relação violenta que vivia porque tinha "medo". "Ele ameaçou que me matava e que se matava se eu fizesse uma denúncia".

Denise Richards e Aaron Phypers casaram-se em 2018 e, segundo a artista, a violência marcou toda a relação, que terminou no início de julho. Foi tornada pública uma foto de uma das agressões que terá decorrido há pouco tempo, onde é possível ver a atriz com o olho negro.

Denise, de 54 anos, é mãe de Sami Sheen, de 21 anos, e Lola Sheen, de 20, fruto da relação com o famoso ator Charlie Sheen. Eloise Richards, de 14 anos, é sua filha adotiva.

Quem é Denise Richards?

Denise nasceu em Downers Grove, no estado americano do Illinois, a 17 de fevereiro de 1971. Começou a carreira na moda, onde foi modelo, e, logo de seguida enveredou pelo mundo da representação, onde começou a dar nas vistas no final dos anos 90. ‘Soldados do Universo’ (1997) ‘Ligações Selvagens’ (1998) e ‘007 - O Mundo Não é o Bastante’ (1999) são alguns dos famosos filmes em que participou.

Denise e Charlie Sheen - um romance marcado pela polémica

Denise e Charlie casaram em 2002 mas quatro anos depois divorciaram-se quando esta estava grávida de seis meses. Numa conversa ao podcast 'Divorced Not Dead’, esta confessou o motivo que a levou a deixar o ator.

"Eu questionei-me: 'será que ia querer as minhas filhas casadas com este homem?' Sem ofensa, mas é verdade. Não é uma situação agradável. Há muita coisa que o público não sabe, nunca sabes o que realmente acontece entre quatro paredes", confessou.

"Nos momentos em que ele estava bem disposto, eu queria-as perto do pai. Queria que elas conhecessem o pai e não pelo que saía na imprensa mas também não as queria a viver toda aquela tensão onde se pudessem sentir inseguras". Apesar disso, Denise não se arrepende da relação. "Não me arrependo do casamento com o Charlie. Tínhamos que nos encontrar para termos as nossas filhas", revelou.

Denise e Charlie - © Getty Images - Jim Spellman/WireImage

