Os rumores de um romance entre Ana de Armas e Tom Cruise conhecem agora mais uma prova. O suposto casal está de férias em Espanha, como provam as imagens captadas por paparazzi.

Ana de Armas e Tom Cruise estão cada vez mais assumidos. Os dois foram vistos de férias na ilha espanhola de Menorca a bordo de um barco. Apesar das imagens não mostrarem qualquer gesto de carinho entre o suposto casal, a verdade é que estes dias de descanso longe dos olhares do público são 'suspeitos'. Nas fotos, partilhadas em exclusivo pela revista Hola!, os dois aparecem de chapéu e com um look descontraído típico das férias. Esta já é a quarta vez que os atores são apanhados juntos. Primeiro foram fotografados a sair juntos de um restaurante em Londres em março deste ano onde, de seguida, subiram para um helicóptero. O 'casalinho' marcou também presença na festa de aniversário de David Beckham, um grande amigo do ator. Apesar de terem ido juntos não existe nenhuma foto deles lado a lado mas a verdade é que a atriz, de 37 anos, aparece numa galeria de imagens publicadas por Victoria Beckham nas redes sociais.

Apesar dos 26 anos de diferença - a atriz cubana tem 37 anos e o ator 63, o romance parece mesmo estar 'de vento em poupa'. Em maio, a artista confessou numa entrevista que os dois estavam próximos porque estavam "a trabalhar juntos".

Os amores do passado de Ana de Armas

Ana de Armas nasceu em Havana, Cuba, onde começou a sua carreira na representação. Aos 18 anos mudou-se para Espanha onde participou na série 'El Internado' de 2007 a 2010. Em 2011 casou com o ator Marc Clotet, relação que terminou dois anos depois.

Em 2020 começou a namorar com Ben Affleck mas a relação durou apenas um ano. Ana de Armas foi ainda vista com o empresário Paul Boukadakis, vice-presidente do Tinder e, deste este ano, o nome apontado como o o seu novo amor foi o do ator americano.

Tom Cruise e a 'Missão Impossível' de encontrar o amor

Tom Cruise é um ator com uma vasta experiência no grande ecrã... e no amor! O protagonista de 'Missão Impossível' já namorou com várias atrizes e casou com três: Mimi Rogers, 1987 a 1990; Nicole Kidman, de 1990 a 2001 (e onde adotaram Isabella e Connor) e ainda Katie Holmes, de 2006 a 2012 (com quem teve uma filha, Suri).

Aliás, a sua única filha biológica, Suri, de 19 anos, não vê o pai há vários anos. Depois deste se ter separado de Katie, os dois não mantiveram contacto e a teoria aponta a religião do artista - a cientologia - como um suposto motivo.