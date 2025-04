Denise Richards foi forçada a revelar às filhas - Sami, de 21 anos, e Lola, de 19 - que o pai, Charlie Sheen, era portador do vírus do VIH após o próprio ator ter tornado a informação pública em 2015, no programa 'Today'.

"Estava em todo o lado", disse Richards, de 54 anos, no podcast 'Whine Down'.

"Acho que nesse dia fui buscá-los mais cedo à escola porque não queria que soubessem pelos colegas", continuou.

"Gostava que me tivesse avisado antes", disse ainda.

A atriz de 'Starship Troopers' confessou que foi difícil explicar às filhas o significado do diagnóstico do pai.

Recorde-se que Denise e Charlie deram o nó em junho de 2002, separando-se quatro anos depois.

