"Foi das pessoas que mais me acrescentou enquanto profissional de televisão", foi desta forma que Cristina Ferreira recebeu no estúdio do 'Dois às 10', da TVI, Quintino Aires. O famoso psicólogo marcou presença esta terça-feira, 15 de julho, no programa matutino da TVI para uma entrevista reveladora sobre os seus novos projetos profissionais.

"Não há dia nenhum em que eu não tenha saudades suas. Tenho que o dizer", afirmou a comunicadora, que trabalhou com Quintino Aires durante 15 anos no 'Você na TV' - formato que apresentou ao lado de Manuel Luís Goucha até a sua saída para a SIC.

A amizade de Cristina Ferreira e Quintino Aires estendeu-se para lá das câmaras. "É visita da minha casa, é amigo da minha família", desvendou a comunicadora, que precisamente por isso foi das primeiras pessoas a saber que o psicólogo decidiu aos 51 anos entrar no curso de medicina.

O final em televisão "foi horrível"

Antes de decidir mudar de vida e seguir uma nova paixão, Quintino Aires fez um longo caminho em televisão. Contudo, assegura não ter saudades da época em que dava que falar no pequeno ecrã com as suas opiniões.

"Não tenho saudades, porque saboreei tudo. O que se vive muito intensamente, não se tem saudades. Foi muito bom, gostou-se, mas agora queremos outras coisas", defendeu.

"Muito do que fui dizendo nos 20 e tal anos que fiz televisão, nos 10 anos que fiz rádio, nos 17 anos que escrevi na imprensa, vinha de um estudo. Não surgia do nada. [...] Há pouco tempo um colega da psicologia foi resgatar vídeos muto polémicos do 'Você na TV', daqueles em que fui mais atacado, para os colegas novos perceberem que o que muita gente defende hoje era aquilo que nos aqui dizíamos há muitos anos", defendeu a respeito das muitas críticas de que foi sendo alvo devido às opiniões polémicas que sempre foi revelando.

Cristina Ferreira lembrou, contudo, que os últimos momentos de Quinto Aires em televisão não foram felizes. "Foi horrível", confirmou, referindo-se ao que tudo indica às críticas que recebeu enquanto comentador dos reality shows da TVI.

Aos 57 anos é médico no Hospital de Torres Vedras

Aos 51 anos, Quintino Aires decidiu estudar medicina. Frequentou durante três anos o curso em Madrid, mas decidiu depois iniciar os estudos em Lisboa.

Atualmente, é médico interno de formação geral no Hospital de Torres Vedras. Por enquanto, ainda mantém a atividade de psicólogo mas irá largar a profissão em breve para dedicar-se por completo ao estudo da medicina.

Em breve, Quintino Aires irá começar a sua atividade profissional enquanto médico de família num centro de saúde. Durante quatro anos irá manter-se nesta especialidade para depois conseguir o seu novo grande sonho: a competência médica em geriatria - especialidade médica focada no cuidado de idosos.

"O que eu quero é trabalhar com pessoas de mais de 75 anos", enalteceu, mostrando-se entusiasmado com o futuro profissional e pronto para os desafios que a vida ainda lhe trará.

Leia Também: Joana é trabalhadora da TVI e está grávida do quinto filho aos 49 anos