Com um alinhamento de luxo, o evento "Under the Stars" junta oito chefs premiados, que somam entre si 10 estrelas Michelin, para um jantar de autor seguido de uma sunset party com cocktails, música ao vivo, DJ, sobremesas criativas e animação até à 1h da manhã.

Alta-cozinha com sotaque português e vista para o Tejo

A Patrick Lefeuvre, chef do SUD Lisboa, juntam-se 8 dos melhores chefs de Portugal: Rui Silvestre, do Fifty Seconds (uma estrela Michelin), que assume a coordenação do jantar, Alexandre Silva (Loco, uma estrela Michelin), Diogo Formiga (Encanto, uma estrela Michelin), Habner Gomes (YŌSO, uma estrela Michelin), Ljubomir Stanisic (100 Maneiras), Louis Anjos (Al Sud, uma estrela Michelin), Louise Bourrat (Boubou’s) e Vítor Matos, que este ano se tornou o chef português com mais estrelas Michelin (cinco), duas delas no Antiqvvm, no Porto.

Durante o jantar, servido no piso térreo, os convidados vão poder provar pratos como "Lírio, Rábano, Pepino e Jalapeño" (Rui Silvestre), "Atum Balfegò, Amêndoa e Ouriço" (Alexandre Silva), "Caldo de Vegetais e Barriga de Porco" (Habner Gomes), ou ainda as criações vegetarianas de Diogo Formiga e Louise Bourrat, como "Curgete, Alface e Celtuce" ou "Melancia, Sangria e Pinhões".

A harmonização fica a cargo de Marc Pinto, sommelier do Fifty Seconds e vencedor do Prémio Michelin Sommelier 2024, que escolheu champanhe Cattier e vinhos de referência da Quinta dos Castelares, Quinta do Gradil e Adega Mayor.

Morada: Avenida Brasília, Pavilhão Poente, Lisboa

Data: 17 de julho, das 18h00 à 1h00

Bilhete: 280€ por pessoa Reservas disponíveis em: sudlisboa.com/under-the-stars

Sobremesas no rooftop e festa até de madrugada

Depois do jantar, o evento sobe ao rooftop para uma sunset party com vista privilegiada para o Tejo. É lá que serão servidas as sobremesas das chefs pasteleiras Patrícia Godinho (Fifty Seconds), Ana Macedo (Vinha) e Juliana Penteado, jurada do Masterchef Portugal.

A noite continua com live cooking show, DJ sets, música ao vivo, cocktails e um ambiente descontraído que mistura o espírito festivo do verão com o melhor da gastronomia nacional.