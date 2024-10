O restaurante Boubou’s, localizado no Príncipe Real, em Lisboa, promove, no dia 7 de novembro, um jantar a quatro mãos, que traz à capital o chef Julien Montbabut, do restaurante Le Monument (1*Michelin), do hotel Maison Albar – Le Monumental Palace, no Porto.

Louise Bourrat abre as portas da sua cozinha ao seu conterrâneo Julien Montbabut, para uma noite de celebração dos seis anos do Boubou’s, que junta ao savoir-faire francês os sabores autênticos dos produtos portugueses. O jantar contará com um menu de degustação composto por 10 momentos.

“Há já algum tempo que o trabalho da Louise me chamou à atenção, e não podia estar mais satisfeito por ter a oportunidade de trabalhar com ela e ver in loco o seu talento. Apesar de termos em comum as raízes francesas e o amor aos produtos portugueses, temos perfis diferentes e acredito que isso será uma mais-valia no menu que preparámos”, refere o chef Julien Montbabut.

Nesta noite, a experiência vai começar com uma ostra do Sado, acompanhada de manteiga e pinheiro, seguida das gambas do Algarve, realçadas pelo toque crocante do amendoim e uma combinação de lula com couve-flor, e sardinha, carvão, iogurte que oferece uma união intrigante de sabores e texturas.

A viagem continua com uma proposta do chef Julien, peixe galo com daikon e vinagre de folha de figueira, um prato que equilibra a doçura do peixe com a acidez do vinagre. Louise apresenta a Ox tongue, com enguia fumada e nasturtium, uma criação que evoca os sabores da sua infância. O cachaço de bacalhau, com tremoço e pil-pil, traz um toque salgado e crocante, enquanto o tamboril, com fígado e aipo, junta sabores terrosos e marinhos. Na carne, uma fusão elegante de sabores e cores, com pato real, beterraba, do chef convidado.

Para finalizar, Louise encerra o menu com um Valencay, que combina abóbora, chocolate branco e sementes, seguido de maçã, CBD, shiso, uma combinação que proporciona uma experiência gustativa equilibrada, terminando com a pastinaca com eucalipto e avelã, uma conclusão que promete deliciar os mais exigentes.

"Estou muito contente por receber o chef Julien Montbabut, um profissional que admiro imenso, no Boubou’s. Temos vindo a trabalhar juntos para criar um menu memorável que juntará às nossas raízes francesas o melhor dos ingredientes portugueses”, revela Louise. "Acredito que a partilha de ideias e experiências enriquece o nosso trabalho e não podia estar mais feliz e grata pela riqueza deste processo, que resultou no menu que iremos apresentar no dia 7 de novembro” conclui.

O jantar é limitado a 36 lugares e terá o valor de 125€, apenas menu, ou 230€, com harmonização vínica, a cargo da sommelier da casa, Anastasiia Kornilova. As reservas podem ser feitas por email ou telefone, através dos contactos: hello@boubous.com | 213 470 804, ou através do site do restaurante www.boubous.com.

Uma experiência a repetir ainda este mês, que levará a chef Louise Bourrat ao Porto, para um “Monumental Dinner”, no dia 19 de novembro, no restaurante Le Monument.