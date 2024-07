“Estou no Boubou’s praticamente desde o início”, conta Louise Bourrat ao SAPO Lifestyle, explicando que não esteve durante a “conceção do espaço e o nascimento do projeto”. Isto porque em janeiro de 2017 decidiu partir para a América Latina, onde viveu quase dois anos de mochila às costas.

Ao longo deste período, a atual chef do Boubou’s visitou países como o Chile, Peru, Colômbia, Nicarágua e Costa Rica. Ao longo desta experiência fora da Europa, do outro lado do mundo, descobriu o potencial da comida vegetariana, contribuiu para a abertura de um restaurante francês numa garagem, trabalhou num ecoturismo e deliciou-se ao conhecer saberes e sabores únicos, de restaurantes ou comida de rua.

Foi no final de 2018 que se mudou para Lisboa com a intenção de ajudar o irmão e a cunhada, Alexis e Agnes Bourrat, no restaurante Boubou’s. “Não tinha o objetivo de ficar mais de um ou dois anos”, confessa.

O Boubou’s abriu portas no verão de 2018 e é um espaço familiar pautado pela arte do bem receber do casal Alexis e Agnes Bourrat, ele um luso-francês de Lyon e ela nascida em Budapeste, mas com nacionalidade inglesa. Carinhosamente, chamaram o restaurante Boubou’s, numa analogia ao nome da família.

“Estava a voltar da América Latina e pretendia trabalhar na Europa para depois voltar a viajar e conhecer o mundo”, acrescenta. “Um pouco antes do covid, tinha decidido sair para viajar novamente, mas com a pandemia tive de ficar e ajudar o meu irmão e o restaurante”, conclui.

Ainda que tenha sido uma época “complicada”, os tempos de pandemia fizeram com que a amante de viagens se envolvesse mais com o negócio. “Foi nessa altura que me juntei mais ao projeto, que comecei a fazer parte do trio e a tomar decisões. Entretanto, aconteceu o Top Chef, o que ajudou muito o restaurante, a minha ligação foi crescendo e fiquei”, revela.

O restaurante, depois do programa, voltou a estar cheio

Louise Bourrat, que concorreu ao programa de gastronomia francês devido à pandemia, recorda-se da experiência em 2022 como "única" e "incrível", sentindo-se por isso "muito grata". Contudo, terão existido "partes difíceis e stressantes".

"Falamos de televisão, a exposição é muito grande", evidencia. "A parte relacionada com a visibilidade, tendo vivido sempre de forma anónima, é um processo para o qual não estamos preparados psicologicamente", desabafa.

Ao concorrer ao Top Chef França, Louise esperava promover o restaurante e "aprender mais, conhecer novas pessoas, profissionais e recuperar a ligação com França".

De acordo com a chef do restaurante lisboeta, o programa é "gigante" no país das baguetes. "É o segundo programa mais seguido no país, cerca de quatro milhões de pessoas", refere.

Apesar da vitória, Louise explica-nos que as oportunidades não ultrapassaram as fronteiras francesas. "Abriu muitas portas em França, mas ainda não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo e a verdade é que a minha vida está aqui", explica. "O restaurante, depois do programa, voltou a estar cheio, com uma lista de espera de três meses, de pessoas que tinham expectativas, pelo que o meu foco passou a ser trabalhar, trabalhar, trabalhar, para não dececionar".

Olhando para trás, a vencedora do Top Chef França 2022 acredita que perdeu algumas oportunidades. Porém, não se arrepende. "Foi mesmo uma escolha minha", afirma.

"Neste momento, não me vejo a viver noutro sítio", observa Louise Bourrat. "Quero uma carreira internacional, mas agora estou mais focada na minha carreira aqui, na comunidade dos chefs e da gastronomia em Portugal, que acho muito importante", menciona ainda, assegurando que não quer perder a "componente internacional, que no fundo, é de onde vim".

Louise Bourrat é, deste modo, uma das poucas referências femininas da cena gastronómica portuguesa da atualidade.

Ao SAPO Lifestyle não esconde que "gostava que existissem mais mulheres no mundo da alta cozinha" e é otimista: "elas estão a chegar", declara. "Vejo cada vez mais caras, com um espírito de solidariedade e entreajuda muito grande, e acredito que a mudança será rápida. Ainda são poucas, mas estão a chegar e são profissionais fortes", termina.

Sempre fui apaixonada por cozinha

Louise não se lembra de existir sem a sua paixão pela cozinha. "Desde que me lembro, sempre fui apaixonada por cozinha", partilha. "Em pequena, passava muito tempo com a minha mãe a ajudar a preparar bolos e refeições", diz. "A primeira memória da minha vida é de nós os quatro a cozinhar ovos cocotte, um prato muito simples francês que consiste em partir um ovo dentro de um ramequim, pôr um bocadinho de queijo fresco, sal e pimenta, talvez um pouco de trufa, e depois cozinhar no forno", descreve, adicionando que, na altura, cozinhava o prato sozinha.

Terão sido estes momentos a despertar o gosto e interesse de Louise Bourrat pela gastronomia. "A partir daí durante os fins de semana lia todos os livros que tínhamos em casa sobre cozinha, comprámos materiais de pastelaria e fazia muitas experiências, essencialmente doces”, partilha. “A partir dos seis anos já tinha alguma autonomia e conseguia preparar algumas refeições sozinha”, completa.

Hoje é a chef do Boubou’s e ambos evoluem a par e passo. As suas experiências pelo mundo, aliadas à sua criatividade e originalidade, foram desenvolvendo ao longo do tempo uma identidade própria, que tornaram a cozinha de autor um passo natural na evolução do espaço, que, desde 2022, só oferece menus de degustação com as propostas de Louise.

"No início, quando era mais nova e chegava das minhas viagens, os meus pratos apresentavam muitas influências de gastronomias mais exóticas. Eram as referências que tinha na altura e que precisava de ter, faziam parte", comenta. "Agora, depois de seis anos em Portugal e de ter tido a oportunidade de conhecer melhor os produtores locais e produtos realmente especiais, diria que são eles que influenciam o meu estilo de cozinha – o respeito, a atenção e o amor pelo produto".

No seu registo de fine dining, os grandes protagonistas são muitas vezes os produtos mais humildes, como uma língua de vaca ou uma simples melancia, elevados depois pela utilização de técnicas que os conseguem transformar numa experiência irrepreensível no paladar.

Boubou’s Horário: Segunda a Domingo, das 19h00 às 02h00 Morada: R. Monte Olivete 32A, 1200-280 Lisboa

Reservas: +351 213 470 804 | hello@boubous.com https://www.boubous.com/ https://www.instagram.com/bou.bou.s/

Há naturalmente uma aposta forte na sazonalidade, na filosofia do desperdício zero e um carinho especial pelos produtos que a terra nos dá, o que está bem presente no menu Terrae, 100% vegetariano.

Através de sete ou dez momentos, o Terrae proporciona uma viagem ao centro da terra, explorando as potencialidades do mundo vegetal, desde os vegetais sazonais às plantas silvestres e às algas. É um menu que desafia mesmo quem não é vegetariano a conhecer a riqueza de sabores e texturas que estão ao nosso redor.

Com os mesmos momentos, sete ou dez, o Omnivorous, junta os sabores do campo ao mar e traz para a mesa o melhor dos ingredientes portugueses, transformados pela visão e técnica desta chef. Aqui, é possível encontrar as suas memórias das raízes minhotas, com propostas que desafiam os sabores tradicionais, sempre com a irreverência e singularidade que caracterizam a chef luso-francesa.

Os ingredientes utilizados chegam maioritariamente de pequenos produtores portugueses de norte a sul do país e são eles que pautam a rotatividade dos dois menus de degustação existentes na carta, numa autêntica ode ao que de melhor se produz em Portugal.

Tanto o Terrae como o Omnivorous podem ser harmonizados com uma seleção de seis ou oito vinhos, entre referências nacionais e internacionais, especialmente escolhidos pela sommelier Anastasiia Kornilova.

"Tenho a certeza que daqui a dois anos poderá ser diferente, pois continuarei a evoluir e isso terá sempre impacto na minha gastronomia. Acredito que a forma como cozinho diz muito sobre a minha vida em determinado momento", afirma a chef.

Amo o fine dining, mas também gosto de cozinhar com o coração, com mais simplicidade

Ainda que o Boubou’s ofereça uma cozinha de excelência, o ambiente é descontraído, o que faz com que se enquadre perfeitamente no mundo urbano de Lisboa e que sirva para diferentes públicos e ocasiões. Assim, pode ir ao restaurante com amigos em jeito de celebração ou apenas porque sim, como pode ir a dois ou em família.

No final, a experiência gastronómica, aliada à companhia, é o que contará. E não é de estranhar que o restaurante proporcione um ambiente cool e sofisticado ao mesmo tempo que familiar. A atmosfera do espaço tem também muito de Louise.

Se por um lado, a chef aprecia o fine dining porque em termos de arte é "algo muito bonito, pensar o conceito, a apresentação", sabe que pode igualmente ser "muito stressante, porque é muito exigente". É por isso que daqui a cinco anos, gostava de ter uma "pequena casa fora de Lisboa, com uma horta, árvores, animais… com paz".

Ao SAPO Lifestyle, revela que, por volta de 2030, quer ter um espaço mais "bristó, relaxado".

"Uma das coisas que mais gosto de fazer é cozinhar as refeições do staff, com propostas mais simples, mas cheias de amor, sabor, hospitalidade", conta. "Gostava de ter um sítio onde entregar isto. É a alma das tascas, dos pequenos restaurantes. Adorava ter um lugar onde ter esta proposta".