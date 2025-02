De um lado, a luso-francesa que comanda a cozinha do Boubou’s, restaurante de casual fine dining recomendado no Guia Michelin, e vencedora do “Top Chef França” em 2022. Do outro lado, um popular apresentador e ator que já teve a sua própria marca de hambúrgueres. A primeira “Sandwich Battle” do Boubou’s Sandwich Club, marca de sandes de autor com lojas no Príncipe Real e nas Amoreiras, pôs frente a frente a chef Louise Bourrat e Rui Unas.

Desafiado pela chef de 30 anos a conceber a sua própria sandes, Unas não se furtou ao desafio. Pegou numa baguete, barrou-a com pasta de fígado, adicionou-lhe cebola frita para acrescentar um toque estaladiço, e tomate cherry, rúcula e cebolinho para maior frescura. O resultado é uma sanduíche muito fácil de preparar e a que dificilmente se fica indiferente.

Para enfrentar o seu popular adversário, Louise Bourrat socorreu-se de um dos clássicos do Sandwich Club, a Reuben. A interpretação que Bourrat faz da icónica sanduíche norte-americana leva peito de novilho cozido disposto em finas tiras ao invés de pastrami, e ainda chucrute caseiro e queijo gouda.

O Boubou’s Sandwich Club, versão mais casual da cozinha de Louise Bourrat, abriu portas em 2013 na Rua Monte Olivete, no Príncipe Real, bem junto ao seu irmão Boubou’s, que completa sete anos de vida este verão. Em setembro passado, a marca iniciou um processo de expansão, abrindo uma loja no Amoreiras Shopping Center.