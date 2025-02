O Time Out Market Lisboa recebe este ano uma novidade: o Smokin Asia BBQ, um conceito que combina o barbecue com sabores asiáticos. A ideia, desenvolvida pelo chef Maurício Vale, ganha agora forma num quiosque do mercado.

O segredo do Smokin Asia BBQ está na carne de vaca (brisket) proveniente da América do Norte. Cozinhada lentamente em fogo e curada durante 10 dias, resulta num brisket pastrami. O pão baguete vietnamita, que é parcialmente cozido e finalizado no local, é o acompanhamento ideal para a carne. Os molhos, com influência asiática, complementam o sabor da sanduíche.

A carta inclui quatro sanduíches, uma delas vegetariana: a My Home Run (pastrami de brisket, maionese gochujang, pickles de cebola e scarmoza fumada), a Spice & Vice (pastrami de brisket, coleslaw de maçã, caviar de mostarda e salsa verde vietnamita) e a Zesty Banh Mì (pastrami de brisket, patê, maionese verde, pickles de chilli e molho char siu BBQ). A versão vegetariana, Green Affair, é composta por pesto de pistáchio, tomate cherry assado, straciatella de búfala e compota de chilli.

Para acompanhar, há a Wicked Coleslaw, uma salada de couves, papaia verde, queijo de cabra, lemongrass e amendoim. E para petiscar, os Smokey Fingers, croquetes de pastrami servidos com molho de barbecue, mostarda japonesa e chilli.