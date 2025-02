A partir de 7 de fevereiro, o Time Out Market Porto promete transformar as sextas-feiras em verdadeiras celebrações da alta gastronomia, oferecendo menus exclusivos elaborados por alguns dos chefs mais prestigiados que integram este emblemático espaço, a um preço único de 35€. Cada menu inclui duas entradas, um prato principal, uma sobremesa e uma bebida, permitindo aos clientes uma experiência completa e sofisticada sem a necessidade de reserva. Basta comparecer no Time Out Market numa sexta-feira, escolher o restaurante do chef de sua preferência, fazer o pedido e aguardar.

De acordo com Inês Santos Almeida, diretora do Time Out Market Porto, “a excelência culinária é o compromisso diário", acrescentando que com esta acção querem "desconstruir a ideia de que um menu Michelin é de acesso muito restrito. Portanto, durante as próximas semanas, há mais um motivo para visitar ou revisitar o Time Out Market Porto.”

Entre os chefs que participam da iniciativa, destacam-se o chef Ricardo Costa, responsável pelo restaurante The Yeatman desde 2010, com duas estrelas Michelin. O chef traz uma interpretação da cozinha portuguesa com influências locais, oferecendo entradas como croquetes de arroz de pato e vitelo tonnato com lascas de parmesão e rúcula selvagem, seguido de um prato principal de arroz caldoso de polvo aromatizado com vinho tinto e coentros, finalizando com uma sobremesa de tripa de chocolate especial.

Já o chef Vasco Coelho Santos, considerado um dos grandes nomes do presente e do futuro da gastronomia nacional e detentor de uma estrela Michelin pelo seu projeto no Euskalduna Studio, apresenta um menu que começa com entradas como ovo verde e tarte de chalota, um prato principal de açorda de gambas e fecha com uma sobremesa de rabanada acompanhada de gelado de queijo da Serra.

O não menos conhecido chef Rui Paula, referência da gastronomia no Porto e responsável por espaços como o DOP, DOC e a Casa de Chá da Boa Nova, regressa ao Time Out Market com um menu que mistura o clássico e a inovação. Entradas de camarão vermelho com cítricos, a sua própria versão da francesinha, seguidas por um prato principal de corvina servida com linguini nero e molho de amêijoa, e uma sobremesa de crème brûlée de chocolate branco com framboesa, são as suas sugestões.

Outra proposta vem da chef Rafaela Louzada, com um toque carioca e raízes portuguesas, reconhecida com a distinção Bib Gourmand no “Gruta”. A chef aposta num menu que exalta o melhor do peixe e marisco português, com entradas que incluem dadinhos de tapioca e bacalhau, além de mexilhão à la crème acompanhado do pão da casa, seguindo para um prato principal de gnocchi com cogumelos e queijo da Ilha e culminando com uma sobremesa de Paglia Italiana, combinando brigadeiro de chocolate com crumble de castanhas.

Esta ação convida os amantes da boa mesa a explorar sabores, técnicas e a criatividade destes chefs, eliminando a barreira do preço elevado frequentemente associado à alta gastronomia.