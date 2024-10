Para "Celebrar o outono" será servido um jantar com início pelas 19h30, no dia 17 de outubro, conduzido pelo chef Luis Américo onde os convidados serão os primeiros a provar as novidades da carta, com harmonização de vinho.

Todo este evento será acompanhado de uma programação musical.

Já no dia 23 de outubro, o restaurante convida DeRaiz para um jantar feito a seis mãos com os chefs Luís Américo, Inês Beja e Nuno Fonte e com o enólogo da Casa da Passarella, Paulo Nunes.

O evento DeRaiz terá início pelas 20h, uma noite pensada em vários momentos entre entrada fria ou quente, pratos principais ou sobremesas, com destaque para um pastel de massa tenra de vitela ou um lombo de bacalhau, ou ainda a rabanada com creme de baunilha. Todos os pratos serão harmonizados com as escolhas do enólogo.

Estes eventos são direcionados aos amantes de gastronomia e vinhos. Os jantares têm participações limitadas e as reservas podem ser adquiridas no site da Sala de Prova.

Além destes eventos há ainda uma noite de fados, (21 de outubro), “Muda-se a hora, muda-se o vinho” (degustação de vinho quente, 27 de outubro), masterclass com o Bento Amaral e Gia Chezia com a temática “Geórgia, a Origem do Vinho” (30 de outubro) e um jantar de Halloween com música ao vivo (31 de outubro).