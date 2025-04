No próximo dia 12 de abril, a Sala de Prova, no Time Out Market Porto, será palco de um jantar especial onde será revelada a nova carta assinada pelo chef Luís Américo. O evento, pensado para um número limitado de convidados, assume o formato de jantar volante e promete uma viagem por sabores tradicionais reinterpretados com criatividade e ousadia.

Conhecido pela sua abordagem inovadora à cozinha portuguesa, o chef apresenta esta nova proposta como uma forma de “reinvenção da tradição”, em que pratos familiares ganham uma nova leitura, sem perderem a identidade de origem. “Queremos surpreender e emocionar através da reinvenção da tradição, num encontro onde os sentidos são desafiados e a gastronomia se torna uma verdadeira experiência”, afirma o chef.

A acompanhar cada prato estará uma harmonização de vinhos selecionada pela sommelier Sandra Reis, desenhada para destacar os sabores e texturas da nova carta e elevar a experiência gastronómica.

A nova ementa será revelada apenas durante o evento, o que torna esta noite ainda mais exclusiva para quem quiser estar entre os primeiros a descobrir o novo rumo criativo da Sala de Prova.

O jantar tem início marcado para as 19h00, com o valor de 55€ por pessoa. As reservas podem ser feitas através do site oficial ou diretamente no restaurante.