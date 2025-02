Neste Dia dos Namorados, o Restaurante Sala de Prova, localizado no Time Out Market Porto, está a promover uma experiência gastronómica para surpreender a sua cara-metade. O Chef Luís Américo preparou um menu de degustação exclusivo, harmonizado com vinhos selecionados, que será acompanhado por música ao vivo, criando um ambiente para uma noite romântica.

O jantar começa com um Welcome Drink de Campari Spritz com dressing de frutos vermelhos, seguido de uma seleção de snacks, como tártaro de atum com abacate e sésamo tostado e bacalhau marinado em azeite do Douro e coentros, harmonizados com Mimu’s Palhete do Moço 2023. A entrada será composta por camarão salteado em azeite e tomilho com creme de alho francês, acompanhado pela Infusão Alga&Alma. O prato de peixe inclui bacalhau com creme negro de cebola, panado de ovo e bacon, harmonizado com Titan of Douro Reserva Branco. A carne é representada pela costela mendinha, tupinambor, cogumelos e chips de mandioca, que será acompanhada pelo vinho Quinta dos Murças Minas 2022. A sobremesa será um cannoli recheado com mousse de laranja e chocolate, harmonizado com Quinta da Pedra Alta nº 3 White Port. Para finalizar, o jantar conta com café e trufas de tiramisu.

O custo da experiência é de 70€ por pessoa e as reservas são limitadas. Estas podem ser feitas através do site do restaurante. O jantar será servido a partir das 19h, com a última reserva às 23h.

O Restaurante Sala de Prova está localizado na Ala Sul da Estação Ferroviária de São Bento, na Praça de Almeida Garrett, no Porto.