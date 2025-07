Inês Aires Pereira foi vista ao lado do ex-companheiro, David Ferreira da Silva, no festival Boom. As imagens partilhadas pela atriz levantam suspeitas de uma possível reconciliação.

Inês Aires Pereira não faltou ao festival Boom, que decorreu de 17 de julho a 24 de julho em Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco. A atriz foi acompanhda pelos amigos, entre eles a atriz Maya Booth e o humorista Diogo Faro. Mas há também uma presença que se destaca no meio das galerias de imagens que a atriz fez questão de partilhar na sua página de Instagram: o seu 'ex' companheiro David Ferreira da Silva e pai dos seus dois filhos, Alice e Joaquim. Será que isto quer dizer que os dois deram uma nova oportunidade à relação? [Nesta imagem David aparece atrás de Inês Aires Pereira] © Instagram - Inês Aires Pereira [David é terceiro elemento a contar da esquerda. Imagem partilhada na página de Instagram de Inês Aires Pereira ] © Instagram - Inês Aires Pereira Os amores e desamores de Inês Aires Pereira Juntos há vários anos, Inês e David separaram-se em março de 2024. Alguns meses mais tarde a imprensa foi revelando que a atriz podia estar a viver um novo amor ao lado de João Maria, com quem contracenou na peça 'Plim 2 - Tás óptima' (peça de Salvador Martinha). Mas cerca de cinco meses depois esta relação também chegou ao fim. No início do ano, Inês decidiu fazer um retiro espiritual pois sentia que precisava de estar sozinha. "Sinto que preciso por múltiplas razões e uma delas é o vício do telemóvel, em nunca estar sozinha. Já não estou comigo há muito tempo, tenho muito medo de estar sozinha, do silêncio, acho aterrorizador... Isso reflete-se na minha vida e no telemóvel também", referiu nas redes sociais. As recentes polémicas de Inês Aires Pereira O nome da atriz esteve, recentemente, envolvido numa grande controvérsia. Inês foi ao estádio da Luz, a 10 de maio, convidada por uma marca e, numa atitude irrefletida, atirou a camisola do Benfica ao chão. Este gesto causou revolta e o momento tornou-se viral nas redes sociais, dando origem a muitas críticas. Mais tarde, Inês fez questão de pedir desculpas publicamente através de um vídeo, referindo que "não percebe nada de futebol e que não está a par da etiqueta e dos códigos". "Como eu sou ignorante, deu m****. Colocar a t-shirt no chão foi um desrespeito pelo clube e nunca foi essa a minha intenção. Nunca usei o humor para desrespeitar ninguém. Tenho que pedir desculpa pela minha ignorância. [...] Em relação ao código do futebol, não tinha noção que isso podia ofender os benfiquistas e a instituição. O que fiz não vem com ódio e desprezo para o clube". A artista confessou mesmo que recebeu "ameças de morte, de porradas e insultos".