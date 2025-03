Inês Aires Pereira e David Ferreira podem já não ser um casal mas, para bem dos filhos, ainda se encontram em ocasiões especiais.

Foi o que aconteceu no sábado, 22 de março, dia em que celebraram o terceiro aniversário do filho, Joaquim.

Depois de mostrar a decoração da festa, com o tema do Homem-Aranha, e a comida, a atriz partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram, uma fotografia de família.

Nela, é possível ver o ex-casal com os dois filhos, Alice e o aniversariante Joaquim, ao colo.

© Instagram/Inês Aires Pereira