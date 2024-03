As fotografias do aniversário do filho mais novo, Joaquim, levantaram a suspeita.

Inês Aires Pereira tem sido notícia nos últimos dias. Alguns meios de comunicação avançam que a atriz está separada de David Ferreira, pai dos seus dois filhos, Alice, de quatro anos, e Joaquim, de dois. Foram precisamente as fotografias do aniversário de Joaquim - Kino, como é carinhosamente tratado pela família - que fizeram levantar suspeitas de que os dois já não estariam juntos. Nas fotografias da festa de anos que Inês partilhou no Instagram, David não aparece em nenhuma, pelo que começaram a surgir rumores de que a relação teria chegado ao fim. De recordar que até ao momento a atriz ainda não falou sobre o tema. Leia Também: A festa de anos do filho mais novo de Inês Aires Pereira