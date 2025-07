Foi o protagonista da segunda temporada da série juvenil de sucesso 'Morangos Com Açúcar', da TVI, junto de Cláudia Vieira. E é impossível, agora, não saber de quem falamos.

Pedro Teixeira estreou-se em televisão precisamente na série, em 2004, e desde então que foi sempre um rosto presente no pequeno ecrã.

A TVI tem sido a sua casa, onde já integrou vários projetos, entre eles 'Tempo de Viver', de 2006, 'Ilha dos Amores', de 2007, 'Mar de Paixão', de 2010, 'Anjo Meu', de 2011, 'O Beijo do Escorpião', de 2014, ou, mais recentemente, 'Festa é Festa'.

Também já assumiu vários programas de televisão. A estreia como apresentador do canal de Queluz de Baixo aconteceu em 'Rising Star', tendo assumido tal papel ao lado de Leonor Poeiras.

Também apresentou esporadicamente o 'Somos Portugal', entre 2015 e 2023. Em 2018 assumiu a apresentação do 'Dança com as Estrelas' ao lado de Rita Pereira, isto depois de Cristina Ferreira se ter mudado para a SIC.

Agora prepara-se para apresentar uma nova edição do 'Congela', do qual já tinha sido anfitrião anteriormente.

"É um elenco completamente novo, logo aí o programa é outro. A forma como um reage é distinta da do outro e isso é uma mais-valia sempre que vem uma temporada nova", disse recentemente em conversa com os jornalistas na apresentação à imprensa do novo elenco do programa.

"Temos reações completamente diferentes, temos concorrentes que não têm nada que ver uns com os outros, uns mais divertidos, outros menos divertidos, uns mais assustadiços, outros menos. Essa diversidade no elenco é o que traz também a riqueza ao programa", acrescentou, destacando também que "há provas diferentes das primeiras e que fizeram um best-of das melhores". Veja ou recorde aqui.

Pedro Teixeira viveu uma relação amorosa com Cláudia Vieira durante vários anos e ambos são pais de Maria, de 15 anos. O ator e apresentador viveu depois uma relação com Sara Matos, de quem está separado, e juntos foram pais do pequeno Manuel, de três anos.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Preparar devia ser sempre a minha mãe, mas o prato que mais gostava era bacalhau à brás ou o bacalhau no Natal, que era uma data especial lá em casa. Não tenho nada que me lembra que não gostasse. Era um bom garfo.

Quem era a pessoa que mais admirava?

Os meus pais.

Quais as melhores férias quando era pequenino?

Umas férias em Vila Nova de Milfontes com os meus pais. Foi das poucas vezes que fomos todos de férias. Lembro-me perfeitamente dessa altura. Devia ter uns 9 ou 10 anos.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Voltava a um dia em que me ofereceram um cão pequenino, um cocker spaniel. Não sei que idade tinha, talvez uns 12 anos, e um jogador do Amora - eu jogava nesse clube na camada mais jovem -, que era o capitão da equipa, o Parfait Ndong, capitão da seleção do Gabão, comprou um cão para ele e ofereceu-me um cocker spaniel a mim também. Foi um dia bonito.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… me teria portado mal. Já fui um bocadinho reguila.

Leia Também: Quando era pequenina: "Os meus pais odiavam sair de casa em agosto"