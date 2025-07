O ator Pedro Teixeira, pai de Maria, 15 anos, fruto da relação com Cláudia Vieira, e de Manuel, de três, fruto da relação com Sara Matos, fala sobre a experiência de educar filhos com idades tão distintas.

Pedro Teixeira está de volta aos ecrãs da TVI com a apresentação de mais uma temporada de 'Congela'. E foi a propósito da apresentação das caras na nova edição do projeto que o ator conversou com os jornalistas presentes no local. Pai de Maria, de 15 anos, fruto da relação com Cláudia Vieira, e de Manuel, de três, fruto da relação com Sara Matos, o artista falou sobre os desafios de educar filhos com idades tão distintas. "Estou a viver as duas fases ao mesmo tempo, porque uma é completamente nova, que é a mais velha, e a outra vem com 12 anos de diferença. São fases completamente diferentes na minha vida e tudo é vivido de uma forma diferente, não quer dizer que seja melhor ou pior, mas vai ser sempre diferente", confessa a cara da TVI. Neste momento, Pedro está focado na nova temporada de 'Congela', mas tem conseguido tirar alguns dias de férias para aproveitar com os filhos, amigos e até consigo próprio. "Agora, felizmente, desde que a novela 'Festa é Festa' terminou que tenho tido sempre algum tempo e, de vez em quando, tiro uma semana de férias para estar com os amigos, ou para estar mais com a família ou até para estar sozinho. [Manuel e Maria, filhos de Pedro Teixeira] © Instagram - Pedro Teixeira Tenho uma ou duas semanas de férias no Algarve e depois vou começar a ensaiar", confessou, referindo-se à nova peça de teatro, ' Sexo e a Idade', que vai estrear em setembro, ao lado de nomes que tanto admira como Manuel Marques, Jorge Mourato e Diogo Valsassina.

Na página de Instagram do ator pode ler-se a sinopse desta obra focada nos problemas existenciais dos homens.

"À mesa, entre copos e vaidade, o que mais se fala... é delas. Das mulheres. As 'ex', as atuais, as imaginadas e as impossíveis. Com humor, exagero e muita ignorância, os quatro amigos tentam decifrar o que nunca entenderam. Se elas soubessem o que se diz quando eles estão sozinhos…

O 'Sexo e a Idade' é uma comédia que mergulha no universo masculino com sarcasmo, afeto e uma boa dose de estupidez. Um retrato cómico — e, às vezes, desconcertante — da amizade, da masculinidade, dos desejos, e da eterna tentativa de parecer bem... mesmo quando tudo vai mal."

Em relação ao amor, o ator e apresentador da TVI nunca mais assumiu nenhuma namorada desde que anunciou a separação de Sara Matos após nove anos de relação, a 27 de junho de 2023.

Através de um comunicado nas redes sociais, os dois comunicaram a decisão:

“Decidimos, neste momento, viver as nossas vidas em separado, sabendo que estaremos sempre juntos, no bem que queremos um ao outro, mas, principalmente, na vida do nosso filho."