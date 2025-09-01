Ana Guiomar está a aproveitar as férias da melhor forma e com uma companhia muito especial. A atriz da TVI está na Croácia com os irmãos Leonardo Fonseca e Gonçalo Pereira.
A artista já passou por Dubrovnik, uma cidade a sul do país e mostrou-se encantada com o que encontrou.
"A AMAR a Croácia" e "Estou muito, muito apaixonada por isto" são algumas das legendas que Ana tem deixado nas publicações que tem feito das férias.
Depois de Dubrovnik, os três irmãos rumaram à ilha de Hvar, um paraíso no mar Adriático e que é conhecida por ter várias festas e clubes de praia.
"Hvar é um sonho", escreveu a cara do canal de Queluz de Baixo na legenda de uma das publicações. E foi esta partilha, onde Ana Guiomar aparece em biquiní, que conquistou vários elogios.
"Lindíssima e atriz fantástica; "Está muito elegante e ainda "Estás com um ar feliz", são algumas das palavras deixadas pelos fãs da artista.
Veja outras imagens das férias de Ana Guiomar na nossa galeria.
Recentemente, a 26 de agosto, a atriz comemorou 37 anos. Nas redes sociais, Ana Guiomar mostrou como passou esta data: na companhia da família.
"Que dia maravilhoso o de ontem! Obrigada a todos os que me enviaram mensagens lindas e boas energias para este ano novo!", escreveu na legenda de uma partilha.
Os projetos e a carreira de Ana Guiomar
Ana Guiomar estreou recentemente o filme 'Páteo da Saudade'. Leonel Vieira é o realizador desta obra que tem como protagonista Sara Matos e que conta ainda com a participação de José Pedro Vasconcelos, Manuel Marques e ainda José Raposo.
Este trabalho é para o realizador "Uma parábola sobre a identidade do nosso país e sobre o nosso mundo do espetáculo. É uma história sobre os artistas e sobre os artistas em Portugal", refere o profissional, salientado que este projeto é "uma homenagem ao teatro de revista e relembrar que eles existem, e que não deviam desaparecer".
Já noutro registo que não a representação, Ana Guiomar vai também surpreender os telespectadores na sua vertente mais corajosa. A atriz é uma das participantes do programa 'Congela', apresentado por Pedro Teixeira e que põe à prova os medos dos concorrentes.
Ana Guiomar faz parte do elenco que conta ainda com nomes como Alexandra Lencastre, Duarte Gomes, João Bettencourt, Filipe Vargas, Vasco Pereira Coutinho, Inês Herédia, Marco Costa e Miguel Azevedo.
