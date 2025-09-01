Ana Guiomar está a aproveitar as férias da melhor forma e com uma companhia muito especial. A atriz da TVI está na Croácia com os irmãos Leonardo Fonseca e Gonçalo Pereira.

A artista já passou por Dubrovnik, uma cidade a sul do país e mostrou-se encantada com o que encontrou.

"A AMAR a Croácia" e "Estou muito, muito apaixonada por isto" são algumas das legendas que Ana tem deixado nas publicações que tem feito das férias.

Depois de Dubrovnik, os três irmãos rumaram à ilha de Hvar, um paraíso no mar Adriático e que é conhecida por ter várias festas e clubes de praia.

"Hvar é um sonho", escreveu a cara do canal de Queluz de Baixo na legenda de uma das publicações. E foi esta partilha, onde Ana Guiomar aparece em biquiní, que conquistou vários elogios.

"Lindíssima e atriz fantástica; "Está muito elegante e ainda "Estás com um ar feliz", são algumas das palavras deixadas pelos fãs da artista.

Veja outras imagens das férias de Ana Guiomar na nossa galeria.

Recentemente, a 26 de agosto, a atriz comemorou 37 anos. Nas redes sociais, Ana Guiomar mostrou como passou esta data: na companhia da família.

"Que dia maravilhoso o de ontem! Obrigada a todos os que me enviaram mensagens lindas e boas energias para este ano novo!", escreveu na legenda de uma partilha.

Os projetos e a carreira de Ana Guiomar

Ana Guiomar estreou recentemente o filme 'Páteo da Saudade'. Leonel Vieira é o realizador desta obra que tem como protagonista Sara Matos e que conta ainda com a participação de José Pedro Vasconcelos, Manuel Marques e ainda José Raposo.

Este trabalho é para o realizador "Uma parábola sobre a identidade do nosso país e sobre o nosso mundo do espetáculo. É uma história sobre os artistas e sobre os artistas em Portugal", refere o profissional, salientado que este projeto é "uma homenagem ao teatro de revista e relembrar que eles existem, e que não deviam desaparecer".