Vai iniciar brevemente um novo ano letivo. As férias foram certamente um momento de convívio com a família e amigos, lazer, recuperação de energia física e descanso da mente. Neste regresso às aulas, torna-se fundamental ter em atenção alguns pontos fundamentais para garantir o bem-estar das crianças. Saiba quais:

A ansiedade do regresso à rotina

É normal, nomeadamente nos mais novos, que sintam nesta fase, um certo grau de ansiedade pelo retomar das aulas, contacto com possíveis novos colegas e professores e pela aprendizagem de novas temáticas, tão importantes para o desenvolvimento intelectual de cada criança.

Esta ansiedade é mais significativa quando a criança transita da escola primária para o 5º ano, onde a mudança requer novos desafios e diferentes professores. Os pais têm um papel importante neste período, podendo dar conselhos para minimizar o stress e até partilhar as suas experiências durante a juventude.

Caso a ansiedade permaneça durante muito tempo ou interfira na realização das habituais rotinas e tarefas é importante procurar o pediatra.

O peso das mochilas

Outro assunto importante a realçar é o peso excessivo de material escolar que, de alguns anos para cá, os jovens estudantes levam nas suas mochilas, o que acaba, muitas vezes, por provocar dores crónicas nas costas com tendência para a posição de cifoescoliose (curvatura anómala da coluna). Nunca é demais salientar que o peso da mochila deve ser equivalente a 10% do peso corporal da criança. Apesar de ser matematicamente difícil atingir este objetivo, pelas disciplinas diárias, os educadores devem fazer um esforço para que esta meta seja alcançada.

Prevenir as infe çõ es

É frequente, no outono e inverno, muitos alunos faltarem às aulas por causa de infeções virais, como gripe ou covid. Embora estejamos (felizmente) numa era pós pandemia, em caso de sintomas e de infeção respiratória, aconselha-se a utilização de máscara.

Não devemos perder estes bons hábitos que adquirimos na pandemia, juntamente com as lavagens das mãos, eficazes para evitar a disseminação dos vírus.

Estar atento a sinais de bullying

Outro problema importante a salientar, é o diagnóstico atempado por parte dos pais e professores de crianças e jovens vítimas de bullying físico, psicológico, verbal e social, não podendo esquecer nunca do ciberbullying, hoje em dia frequente por causa do uso e abuso das redes sociais. Nunca é demais relembrar que os sintomas estão bem definidos: isolamento, depressão, ansiedade e medo de ir à escola, entre outros. As vítimas devem ser sinalizadas, com uma abordagem multidisciplinar envolvendo os pais, professores, colegas da escola, psicólogo e pedopsiquiatra, sempre com a finalidade de recuperar a sua autoestima, a imagem perante a sociedade e o respeito dos outros.

Perturba çã o de hiperatividade e d é fice de aten çã o

Para finalizar, não queria deixar de falar sobre as crianças com Perturbação de hiperatividade e défice de atenção (PHDA). Cada vez mais vemos crianças com este diagnóstico que pode interferir na aquisição de conhecimentos. Uma criança pode ter défice de atenção e não ser hiperativa. É, por isso, fundamental distinguir se de facto a criança é portadora da PHDA, existindo métodos próprios para o diagnóstico, evitando muitas vezes um tratamento inapropriado para esta situação.

Como pediatra, relembro a importância destes assuntos, que devem ser diagnosticados, abordados e orientados atempadamente. É importante estarmos atentos aos pequenos detalhes porque ganhamos tempo no diagnóstico, evitando deste modo sequelas físicas e emocionais irreversíveis.

Para todos, um bom regresso às aulas!

Um artigo de Jorge Sales Marques, coordenador de Pediatria no Hospital CUF Trindade e pediatra na Clínica CUF S. João da Madeira.