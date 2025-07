Desde o início do 'Big Brother Verão' que Catarina Miranda tem vindo a lançar várias farpas a Luíza Abreu, uma das concorrentes, relativamente ao seu relacionamento amoroso com o toureiro João Moura Caetano. Até agora, a irmã de Luciana Abreu tinha ignorado as provocações, contudo, este sábado, dia 12 de julho, decidiu responder na mesma moeda.

Tudo começou quando Luíza estreou uma camisola que recebeu do exterior, não tendo revelado quem a enviou. Miranda, não ficando indiferente, começou a elogiar a peça de roupa em tom de ironia.

"Quando quiseres da vida de alguém fala da tua. A tua é uma porcaria, não presta para nada, por isso é que tu não falas", atirou entretanto Luíza.

"Ainda nem havia 'Big Brother Verão' formado e eu já sabia que ela ia entrar...", observou Miranda.

Esta não se ficou por aqui. "Sabes o que é que eu acho mais engraçado? As pessoas são convidadas para vir cá dentro e recusam os convites, porque não se querem associar, mas depois passam a vida a mandar coisas cá para dentro. O que é que acontece? Eu vou lá para fora, vou voltar ao meu trabalho e vou ter de depositar texto, porque é o meu trabalho, porque vim aqui também trabalhar, não vim só apanhar sol".

Não ficando indiferente, Luíza confrontou a colega de casa: "Fala da tua vida, o que tens de interessante? O teu trabalho, como é que está a correr?"

"Pelos vistos está a correr muito bem", afirmou Miranda.

"Onde? Em que canal, que não paras em nenhum...", reagiu Luíza.

"Agora estamos na TVI, mas faço questão de ir para lá [CMTV] para contar tudo o que se passou aqui contigo, por exemplo", acrescentou a repórter da estação de televisão.

"Vais ganhar tostão a falar de mim, que bom", ironizou Luíza.

Ouvindo-a, Catarina Miranda acusou a oponente de ser uma "pseudovedeta" e de se "vender por um euro".

As provocações não se ficaram por aqui. Luíza lembrou o alegado caso que Miranda terá tido com um cantor de música popular, Rafael, de 28 anos, dos Toka e Dança, uma banda de Marco de Canaveses, conforme noticiou a imprensa cor-de-rosa no início deste ano.

"O teu ex-namorado, o cantor, como é que é [como está]? Ora fala-me lá. Achas que eu não sei da tua vida?", atirou, afirmando que Catarina foi das últimas a ser escolhida para entrar no reality show, pois não "havia mais ninguém".

Quem irá abandonar hoje o 'Big Brother Verão'?

Catarina Miranda, recorde-se, é uma das pessoas que está em risco de sair hoje da casa mais vigiada do país. Ana Catharina, Kina e Viriato Quintela também poderão dizer adeus ao programa. Quem ficará a salvo?