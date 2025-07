Manuel Luís Goucha surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram esta sexta-feira, dia 11 de julho, ao fazer uma partilha em apoio de Kina, uma das concorrentes do 'Big Brother Famosos'.

Publicando a capa de uma revista cor-de-rosa da qual Kina foi protagonista e onde se recorda o seu passado, o apresentador da TVI notou na legenda da mesma: "Mal sabe a concorrente do BB Famosos que acha que está a ser capa e matéria de revistas que a protagonista está a ser outra. É que nem nota de rodapé! Vamos salvar a Kina! 761 20 20 08".

Comentário de Manuel Luís Goucha à publicação que fez na sua página de Instagram© Instagram/Manuel Luís Goucha

Ora, a concorrente a que se estava a referir era Catarina Miranda, uma das personalidades mais controversas e polémicas da casa mais vigiada do país.

Kina leva a melhor sobre Miranda em termos de popularidade

Esta quinta-feira, dia 11 de julho, a página oficial de Instagram do 'Big Brother Verão' publicou os resultados de um questionário que fez na rede social de maneira a apurar o concorrente mais popular do reality show.

Kina conseguiu ficar em primeiro lugar, ao conquistar o coração de 80% dos seguidores, enquanto Catarina Miranda ficou-se apenas pelos 34%, registando um 11.º lugar.

Eis os resultados completos:

1.º Kina 2.º Manuel 3.º Jéssica 4.º Luiza 5.º Bruna 6.º Viriato 7.º Fábio Paim 8.º Ana Catharina 9.º Afonso 10.º Bruno de Carvalho 11.º Catarina Miranda.

A discussão entre Miranda e Kina que acabou em lágrimas

Já foram várias as vezes em que Miranda e Kina 'bateram de frente' esta semana. Numa das ocasiões, Kina criticou a atitude da colega de casa depois desta ter subido à mesa de jantar, de maneira a provocar Ana Catharina.

Irritada com a situação, Kina saiu da mesa e colocou no lixo a sua comida. "Eu nunca mais me sento à mesa. Eu acho que mereço respeito."

Depois de um 'bate boca', esta referiu: "Não é questão de idade, não é questão porque eu sou a Kina, é porque eu sou eu. Achas que eu permito aos meus filhos que subam em cima da mesa onde eu estou a comer?"

"Os seus filhos também vão de biquíni para a mesa?", interpôs Catarina Miranda.

Pouco depois, ao perceber que Kina estava a chorar, Catarina Miranda deu-lhe um abraço apertado, enquanto lhe pedia desculpas.

Contudo, os momentos de tensão entre as duas voltaram a acontecer, como se pode ver no vídeo de seguida: