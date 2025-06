As facetas dentárias consistem na colocação de uma peça de cerâmica colada na porção visível do dente, o que oferece um aspeto semelhante ao de um dente natural. Depois de coladas, o dente torna-se igual ou mais resistente quando comparado a um dente sem faceta. Os dois tornam-se um só, sendo geralmente impossível de descolarem.

Hoje em dia, devido aos resultados passíveis de atingir com uma aparência altamente natural, a colocação de facetas dentárias tornou-se num procedimento de excelência quando comparado a outros tratamentos, como as coroas, as próteses, as pontes ou os pivots. Além dos ótimos resultados que garantem, as facetas permitem um alto grau de personalização: cada uma destas é criada exclusivamente para cada paciente, de forma a garantir que se adaptam perfeitamente.

As facetas cerâmicas permitem corrigir muitos problemas estéticos e funcionais. Estas podem ser uma solução para várias condições, tais como dentes resistentes ao branqueamento, modificações morfológicas (como espaços interdentários, dentes tortos, apinhamentos, dentes conóides), dentes com fraturas extensas ou com perda de esmalte (por erosão ou desgaste - bruxismo, bulimia).

Além disso, este tratamento exige uma abordagem minimamente invasiva e possibilita ainda ao paciente visualizar o resultado final através de um “test-drive”, podendo assim testar aprovar antes de o iniciar.

Veja o antes e depois destes 4 casos clínicos

Relativamente ao material, a cerâmica é considerada a melhor para a produção das facetas quando comparado ao compósito, uma vez, que o compósito tem menor longevidade devido à sua suscetibilidade para a descoloração, desgaste, fraturas e acumulação de placa bacteriana – o que acaba por afetar o resultado estético a longo prazo. As facetas cerâmicas devido à sua aparência estética, assim como à sua durabilidade, tornaram-se o procedimento de eleição quando se fala no tratamento dos chamados dentes da frente.

Ao nível da manutenção e da higiene oral diária dos dentes reabilitados com facetas, estas não diferem da dos dentes naturais: além da correta higiene oral diária, os pacientes devem visitar anual ou semestralmente o seu médico dentista ou higienista oral. Uma medida preventiva que pode ajudar a reduzir o risco de fracasso deste tipo de reabilitação a longo prazo é a utilização de uma goteira de relaxamento durante a noite.

Este é um tipo de procedimento que é muitas vezes escolhido por pessoas com profissões onde a imagem e a aparência do sorriso são muito importantes. Aliás, estima-se que as facetas provisórias são utilizadas desde os anos 30 na indústria do cinema em Beverly Hills e é por isso que todos os que procuram um sorriso de sonho, encontram-no nas facetas dentárias.

Um artigo do médico dentista André Rodrigues, diretor do departamento de Prostodontia na MALO CLINIC Lisboa.