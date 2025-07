Nuno Homem de Sá recorreu às redes sociais para se pronunciar sobre as últimas notícias que surgiram sobre si, que davam conta que o ator estaria a ser investigado pelo Ministério Público por crimes relacionados com menores, nomeadamente por "agir de forma errática através de susbtâncias ilícitas".

O ator fez uma publicação com as palavras de Carina Teixeira, sua ex-mulher e mãe da sua filha Sofia, de 15 anos.

"Nunca achei necessário expor-me ou fazer qualquer comentário ou consideração em relação ao meu ex-marido, pai da minha filha Sofia.

No entanto, hoje deparei-me com esta notícia que me deixou pasmada! Pasmada por usarem uma mentira, utilizando o meu nome para denegrir a imagem pública do Nuno", começa por dizer Carina.

"Nunca fiz qualquer queixa! Sempre confiei e confio toalmente no Nuno com a nossa filha. É um pai presente e cuidadoso. De tal maneira que a Sofia, neste momento, está a passar férias com o pai. O Nuno não tem enteadas. [...], refere a antiga companheira de Nuno Homem de Sá, contrariando, deste modo, a suposta acusação que inclui "uma filha e uma enteada" como as vítimas.

"Espero que se retratem e façam um pedido de desculpa, tanto a mim mas mais ao Nuno, que tem mais a perder, a nível público, do que eu. A minha vida e da minha família é pessoal e privada e faço questão de a manter assim. Não me incomodem, por favor! Porque se derem continuidade a esta missiva, terei de tomar medidas junto das autoridades!", concluiu Carina Teixeira.



© Instagram - Nuno Homem de Sá



Na legenda desta partilha, ator, de 63 anos, apenas escreveu: "Sem palavras, grande Carina".

O ator, recorde-se, tem três filhos: Marco Jay Chamberlain Homem de Sá, de 30 anos, Joana Homem de Sá, de 23 anos e Sofia Homem de Sá, de 15 anos.

Mas afinal, quais são as acusações?

O site Dioguinho lançou uma notícia exclusiva no passado dia 25 de julho, revelando ter informações que davam conta que Nuno Homem de Sá "estaria a ser alvo de uma investigação após uma denúncia por parte da mãe em representação das duas filhas [filha e enteada, uma delas menor], em que este, através de substâncias ilícitas, 'age juntamente das mesmas de forma errática'.

Para além disso, avança também o Dioguinho, "esta queixa inclui ainda a alegada descoberta de uma vasta coleção de material pornográfico envolvendo menores".

E as outras polémicas de Nuno Homem de Sá?

Nuno Homem de Sá foi acusado por Frederica Lima, com quem namorou entre 2022 e maio de 2023, de violência doméstica. Mais tarde, numa entrevista, este chegou a dizer que era Frederica quem tinha "problemas de ciúmes e de confiança".