Frederica Lima fez duras acusações a Luciana Abreu. A ex-namorada de Nuno Homem de Sá resolveu tornar pública a sua opinião sobre a 'guerra' familiar da cantora e apresentadora com a irmã e a mãe. Frederica fala em mentiras, inveja e venda de casas "para pagar serviços de bruxaria".

As recentes declarações de Luíza Abreu sobre a 'guerra' familiar com a irmã, Luciana Abreu, continuam a dar que falar publicamente. Desta vez, foi Frederica Lima a comentar a polémica. A ex-namorada de Nuno Homem de Sá, antiga concorrente do 'Big Brother' e atual companheira de um jornalista de imprensa cor-de-rosa partilhou publicamente um desabafo através do qual faz duras acusações a Luciana Abreu. "Imaginem uma irmã tão ciumenta e tão invejosa da própria irmã mais nova e da própria mãe, que é capaz de inventar que a irmã é filha de outro homem ou que a mãe lhe roubou dinheiro, ou ainda que dá mesadas à irmã, quando a própria anda a vender as casas todas para pagar os serviços de bruxaria e a mandar recadinhos por terceiros", escreveu Frederica Lima. Apesar de não ter referido o nome da estrela da SIC, é possível perceber através do seu discurso que se referia claramente à cantora, atriz e apresentadora. "Ora aqui vai uma direta, que dê a cara e assumo aquilo que disse - e com os respetivos comprovativos não aldrabados. Pior do que a inveja é querer prejudicar a própria família. Ainda bem que existe um 'Big Brother' para repor as verdades. E pessoas sem medo que não toleram estas mentiras e poucas vergonhas", completou.

© Reprodução Instagram - Frederica Lima Tal como mencionou Frederica Lima, Luíza Abreu falou sobre as divergências com a irmã ao fazer no 'Big Brother Verão' a sua curva da vida. "Quando soube que ia ser tia, desmaiei de alegria", contou Luíza no reality show da TVI, referindo-se à primeira filha de Luciana Abreu. "Da minha segunda sobrinha, lembro-me de ter pedido se poderia ser madrinha mas olharam para mim e perguntaram-me: 'O que é que tu tens? Tu ainda não percebeste que és a ovelha negra da família, o carrasco'. E é aqui que eu saio de casa", contou ainda a bailarina, que desde esta altura permanece de relações cortadas com a irmã mais velha.

Luciana Abreu sofreu susto de saúde no dia em que irmã quebrou o silêncio

Luciana Abreu sofreu um pequeno susto de saúde no mesmo dia em que a irmã falou publicamente sobre as divergências familiares. Horas antes de ter ido para o ar a curva da vida de Luíza, transmitida na gala do 'Big Brother Verão', mas que já estava a ser promovida publicamente há várias horas, Luciana Abreu sentiu-se mal nos bastidores do programa 'Domingão'.

O rosto da SIC conduzia a emissão do formato de domingo a partir de Águeda quando teve este pequeno susto, que aparentemente se resolveu rapidamente. "Fiquem descansados, eu já recuperei. Foi só um susto", tranquilizou a própria através das redes sociais.

