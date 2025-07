Luciana Abreu não tem tido dias fáceis. A cantora e apresentadora voltou a ser notícia na imprensa cor-de-rosa devido às declarações da irmã, Luíza Abreu, sobre a guerra familiar que levou a que as duas ficassem de relações cortadas.

Susto de saúde em direto na SIC

Luciana Abreu teve no domingo, 13 de julho, um susto de saúde em direto enquanto apresentava o programa das tardes da SIC, 'Domingão'.

A cantora e apresentadora encontrava-se a realizar em direto a emissão da SIC ao lado de Emanuel, como habitual, a partir de Águeda, Aveiro, quando se sentiu mal.

Através das redes sociais, Luciana Abreu confirmou ter tido um susto de saúde a gradeceu o carinho e preocupação que tem vindo a receber.

"Quando vamos em busca de viver o extraordinário e conhecemos Águeda. 'Tenho um abraço para te dar... Levo, ou vens buscar?'

Obrigada pela preocupação, pelo carinho, pelo colo, pelos abraços desmedidos… as mensagens não param de chegar.

Fiquem descansados, eu já recuperei. Foi só um susto. Querida Águeda, levo-te comigo no coração", escreveu na rede social Instagram, onde mostrou as imagens que marcaram a emissão da SIC em Águeda.

No mesmo dia, Luíza Abreu quebrava o silêncio

Luciana Abreu teve o referido susto de saúde no mesmo dia em que a irmã, Luíza Abreu quebrava o silêncio na TVI sobre as divergências entre ambas. A curva da vida da bailarina foi para o ar na gala do 'Big Brother Verão', ao final da noite, mas já estava a ser anunciada desde cedo e, por isso, Luciana Abreu já sabia que as declarações da irmã seriam transmitidas na noite de domingo.

Luíza confirmou a rutura familiar e revelou a derradeira discussão que teve com a irmã e que a levou a sair de casa.

"[Após o nascimento] da minha segunda sobrinha, lembro-me de ter pedido se poderia ser madrinha mas olharam para mim e perguntaram-me: 'O que é que tu tens? Tu ainda não percebeste que és a ovelha negra da família, o carrasco'. E é aqui que eu saio de casa", revelou a concorrente do reality show da TVI.

Luciana Abreu encontra-se também de costas voltadas com a mãe, Ludovina, que acabou por sair de casa pouco depois de Luíza.

Tia nega rumores sobre a irmã e a mãe de Luciana Abreu

"Não há contacto há muito tempo, ela escolheu a família que quis", disse Ana, tia de Luciana Abreu ao marcar presença na manhã de segunda-feira, 14 de julho, no 'Dois às 10'.

A familiar confirmou a rutura entre Luciana Abreu, a mãe e a irmã, e referiu a respeito de tudo o que foi tido na imprensa que os rumores não correspondem à verdade. Ana garante que a irmã não roubou a filha e que também não tinha uma casa de massagens.

"A minha irmã pediu licença sem vencimento durante dois anos para, como mãe, conseguir estar perto das filhas. Por aí se vê a mãe que era. Ao fim de dois anos chamaram a minha irmã para retomar ao trabalho [na Santa Casa da Misericórdia] e a minha irmã disse: 'vou para cima agora'", citou, explicando que foi Luciana Abreu quem pediu à mãe para ficar a cuidar dela dizendo-lhe: "já trabalhaste que chegue".

