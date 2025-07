A Rua da Boavista, no Cais do Sodré, tem agora um novo restaurante instalado na porta número 66. Chama-se MaÍda (assim mesmo, com o "i" maiúsculo) e foi criado por Anna e Anthony, ambos libaneses, que chegaram a Lisboa depois de passagens pelo Dubai e por Beirute. O espaço propõe uma abordagem mediterrânica à mesa, com pratos inspirados nas tradições do Líbano, Síria e Grécia, pensados para partilhar.

O conceito estende-se para além da comida. O MaÍda funciona como restaurante e espaço cultural, com DJ sets semanais e eventos que procuram dar palco a novos talentos musicais. Segundo os fundadores, o "objetivo é fazer do MaÍda um ponto de encontro em diferentes momentos do dia, desde o brunch até ao final da noite".

Nova paragem no Cais do Sodré. Restaurante MaÍda serve mediterrâneo à mesa

Na carta, o Hummus com romã (7€), o Gratinado de alcachofra e espinafres (10,20€), e as saladas Fatoush (11,50€) e Tabbouleh (12,20€) marcam a entrada. Entre os pratos principais, destacam-se o Shawarma (17,30€) e o Peito de frango grelhado (15,60€). Para sobremesa, há Znoud El Set (4,20€), doce tradicional libanês, e Tiramisù (10,20€).

Além do serviço de sala, o MaÍda dispõe de uma janela de atendimento rápido ao exterior, com oferta de wraps, dips e bebidas para levar. O restaurante oferece ainda menus personalizados para jantares privados.

O MaÍda fica na Rua da Boavista, no Cais do Sodré, e aceita propostas musicais através do site do restaurante.