Luíza Abreu fez a sua curva da vida no 'Big Brother Verão', protagonizando o mais emotivo momento da gala de domingo do reality show da TVI.

Pela primeira vez, a bailarina profissional falou sobre a conturbada relação com a irmã - Luciana Abreu. Luíza revelou mesmo aquela que foi a derradeira discussão com a irmã e que a levou a sair de casa.

"[Depois do nascimento] Da minha segunda sobrinha, lembro-me de ter pedido se poderia ser madrinha mas olharam para mim e perguntaram-me: 'O que é que tu tens? Tu ainda não percebeste que és a ovelha negra da família, o carrasco'. E é aqui que eu saio de casa", contou.

No rescaldo destas reveladoras declarações, Cristina Ferreira recebeu na emissão desta segunda-feira, 14 de julho, do 'Dois às 10', a tia de Luíza e Luciana. Ana, irmã de Ludovina, mãe das duas artistas, quebrou o silêncio a respeito da guerra familiar.

A tia de Luciana e Luíza Abreu explicou ter sido ela quem acolheu a irmã e as filhas quando Ludovina saiu de casa com as filhas após vários anos de violência doméstica. A família viveu durante vários anos em casa da tia Ana, que sempre as acompanhou.

Ana recordou ainda o momento em que Luciana Abreu, a mãe e a irmã se mudam para Lisboa, quando esta foi escolhida para ser protagonista da novela 'Floribella'.

"A minha irmã pediu licença sem vencimento durante dois anos para, como mãe, conseguir estar perto das filhas. Por aí se vê a mãe que era. Ao fim de dois anos chamaram a minha irmã para retomar ao trabalho [na Santa Casa da Misericórdia] e a minha irmã disse: vou para cima agora", citou, explicando que foi Luciana Abreu quem pediu à mãe para ficar a cuidar dela dizendo-lhe: "já trabalhaste que chegue".

"Cuidou das netinhas, educou as netinhas, que elas são extremamente delicadas. As mais novinhas a minha irmã tem uma grande tristeza, porque não conviveu com elas", lamentou, dando conta de que, apesar de enquanto avó ter direito a exigir em tribunal ver as meninas, escolheu não o fazer para evitar mais guerras.

"Não há relação nenhuma, foi-lhe cortado tudo", continuou, referindo-se à relação de Ludovina com as netas.

Quanto aos motivos que podem ter levado a este afastamento entre Luciana Abreu, a mãe e a irmã, Ana diz não encontrar uma razão para tal.

"Sabemos que o ex-marido tinha um problema psicológico, ficou provado em tribunal", disse apenas, referindo-se a Daniel Souza - pai das filhas gémeas de Luciana Abreu.

"Não há contacto há muito tempo, ela escolheu a família que quis", disse ainda a tia de Luciana Abreu sobre o afastamento da sobrinha.

A respeito de tudo o que foi tido na imprensa e apontado como possíveis causas para a guerra familiar, Ana assegura que as notícias que davam conta de que a irmã roubou a filha ou que tinha uma casa de massagens não correspondem à verdade.