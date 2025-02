Conforme noticiou a imprensa cor-de-rosa nas últimas semanas, Luciana Abreu terá ligado ao padrasto para prestar apoio depois do divórcio deste e da mãe.

Luiza Abreu, irmã da artista, reagiu às notícias através de um vídeo que enviou ao programa 'V+Fama', do V+TVI.

"Nas últimas semanas o divórcio da minha mãe tem sido notícia, foi amigável, está tudo bem, a minha mãe está bem", começou por referir.

"Eles não são figuras públicas e têm direito à sua vida privada", alertou ainda.

Entretanto criticou a atitude de Luciana: "Se ela entende que é melhor ligar para uma pessoa que não conhece, que nunca conheceu, do que propriamente ligar à mãe, acho que a atitude já fala por si, certo? As ações ficam para quem as pratica".

