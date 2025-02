Depois de meses de rumores, João Moura Caetano e Luiza Abreu foram vistos a passear juntos. O casal foi fotografado num centro comercial em Faro e as imagens chegaram à imprensa.

O apresentador Adriano Silva Martins falou com o toureiro e revelou em direto no programa 'V+ Fama' a sua reação às imagens.

"Eu próprio falei com o João Mora Caetano e ele estava muito animado, porque vai começar no próximo domingo a temporada taurina", começou por contar o comunicador.

A respeito das fotografias terá apenas referido: "Adriano, as fotografias são públicas, todas as pessoas as podem ver. Portanto, face a isso, não tenho mais nada a acrescentar".

Adriano referiu ainda em que em nenhum momento da conversa João Moura Caetano "utilizou as palavras namoro ou relação" para referir-se à relação com Luiza Abreu.

Recorde-se que Luzia é irmã de Luciana Abreu, com quem o cavaleiro tauromáquico teve um namoro recente. As duas irmãs, importa lembrar, estão de relações cortadas há vários anos.

