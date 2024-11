João Moura Caetano foi o convidado do V+ Fama de sábado, 16 de novembro. O toureiro falou com Adriano Silva Martins sobre a sua carreira, mas também os relacionamentos amorosos que teve com figuras públicas, como Luciana Abreu e Bárbara Norton de Matos.

Nos últimos meses, o seu nome tem sido associado à irmã da 'ex', Luíza Abreu. Quando questionado por Adriano Silva Martins sobre este rumor, o toureiro não foi preciso na sua resposta.

"Sobre isso, se há coisa que eu aprendi nestes últimos tempos, foi que a parte privada é muito... não se deve mexer nada porque se eu disser que sim, sim, se eu disser que não, vão buscar... E então fiz um pequeno vídeo, que não é nada a minha especialidade [emitido no V+ Fama] a falar um bocadinho sobre esse assunto e a dizer que não tinha nada a dizer, e assim me vou manter", referiu.

"Acho que as relações são importante demais para que nós tenhamos que as expor. E principalmente que haja um decreto a dizer 'agora namoro', 'agora acabei'. (...) Se eu tiver namorada e quando eu tiver namorada, farei a minha vida normalíssima com ela e aí as pessoas vão-me ver e consequentemente a imprensa também", concluiu.