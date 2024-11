Nem tudo foi mau, é caso para dizer. Numa entrevista que deu a Adriano Silva Martins, apresentador do 'V+Fama', João Moura Caetano realçou as coisas positivas que guardou dos relacionamentos que teve com Luciana Abreu e Bárbara Norton de Matos no passado.

"Foram duas pessoas completamente diferentes, mas ambas trouxeram-me muitas coisas positivas e ajudaram-me muito na minha profissão", começou por dizer.

"Mesmo em termos mentais, ter de enfrentar um touro de 600 quilos, o público ao mesmo tempo e viajar mil quilómetros de corrida para corrida... É exigente física e mentalmente", evidenciou.

"São pessoas que estiveram sempre ao meu lado e que ajudaram-me muito. Sei que fizeram o que podiam para me ajudar", completou.

