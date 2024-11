Adriano Silva Martins anunciou na última terça-feira, 12 de novembro, a primeira grande entrevista do programa 'V+ Fama'. O apresentador conversou com João Moura Caetano, tal como mostra o teaser divulgado no formato.

As imagens mostram parte da conversa com o cavaleiro tauromáquico, antigo namorado de Luciana Abreu e Bárbara Norton de Matos.

"O João mantém uma relação sentimental com a irmã da Luciana Abreu?", questionou Adriano Silva Martins na entrevista, soltando gargalhadas a João Moura Caetano.

Quanto à resposta, poderá ser vista aquando do lançamento da referida entrevista.

Recorde-se que o cavaleiro alentejano namorou com Luciana Abreu, tendo pouco depois do final da relação assumido um romance com a atriz Bárbara Norton de Matos. Este último namoro acabou por não durar muito, seguindo-se depois rumores de uma possível aproximação a Luísa Abreu. Luísa é irmã de Luciana Abreu, mas as duas estão de costas voltadas há vários anos.