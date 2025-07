Sofia Jardim deu uma entrevista ao programa 'Júlia', da SIC, que foi transmitida esta segunda-feira, onde falou sobre a polémica partilha do seu marido, o escritor Domingos Amaral, no Facebook, onde este a acusava de ter um caso extraconjugal com o músico Frankie Chavez.

Em conversa com Júlia Pinheiro, a relações públicas revelou:

"Não me cabe a mim justificar ou repor a verdade. Não concordei com a forma como foi feita e também não vou estar a fazer do mesmo modo. O importante é explicar às miúdas a verdade, transmitir-lhes segurança, conforto, amor", começou por dizer a sobrinha de Cinha Jardim.

Sofia esclarece que à data da publicação de Domingos, os dois viviam uma relação amorosa embora vivessem em casas separadas.

"Nós tínhamos tido um arrufo mas já tínhamos tido outros...", confesssa Sofia, admitindo que manteve um envolvimento com o músico Frankie Chavez quando estava separada de Domingos.

A sua preocupação foi sempre o bem-estar das filhas, com as quais fez questão de falar.

"[As minhas filhas] estão numa idade difícil. Têm 16 e 13 anos. A Leonor, com 16 anos, já dá para ter conversas mais profundas e mais sérias e a Luz, à sua maneira, vai percebendo, não com tanta profundeza. O mais importante foi colocar todo o meu foco e energia nisso. Não sinto ódios nem rancorres nem nada disso, tive que me focar no dia a dia, no meu trabalho. Não se pode controlar o que as outras pessoas fazem", revela.

Sofia Jardim garante que, desde este episódio, não voltaram a falar. "Não falei com ele. Fui vivendo a minha vida... não queria pensar muito nisto", confessou a Júlia Pinheiro.

Como começou a relação de Sofia Jardim e Domingos Amaral?

Sofia Jardim contou que os dois se conheceram em contexto de trabalho já que Domingos era o diretor de uma revista e ela precisou do seu contacto. Começaram a falar e quando já estavam juntos há um ano, Sofia conheceu os dois filhos do escritor, que já tinha sido casado.

"Encantaram-me duas qualidades, o ser super inteligente e, ao mesmo tempo, o gostar de se divertir. Adaptava-se a qualquer conversa e isso fascinou-me bastante", revelou a Júlia Pinheiro.

Do amor...à polémica

Foi em maio deste ano que Domingos Amaral partilhou uma publicação no Facebook onde referia que a sua companheira, de cerca de 18 anos, o tinha traído.

"Terminou por estes dias uma relação longa e muito conturbada que tive com Sofia Jardim. Tudo fiz para fazer a Sofia feliz, dei-lhe duas filhas e ensinei-a a ser mãe, tentei ajudá-la sempre na sua profissão, fui honesto e sempre dedicado. Porém, acabei traído por ela", começou por dizer.

“Fui forçado a separar-me, quando descobri que ela tinha um caso extraconjugal com o cantor Frankie Chavez, que também era casado. Sofri muito, mas continuei, sem nada dizer em público, em nome das minhas duas filhas que tive com a Sofia. Três anos depois, o Frankie Chavez voltou para a mulher e a Sofia tentou voltar para mim, convencendo-me que tudo entre eles tinha terminado e que ela gostava era de mim. Fui tolo e acreditei", continuou.

"Agora, descubro que a traição continuou e ainda dura, que se continuam a ver em segredo, como sempre fazem os que têm amores clandestinos. Que pena seres essa pessoa Sofia, que pena, tudo fiz para que fosses feliz, mas não tive sorte. Hoje, nem vontade tenho para continuar a viver. Mas vou recuperar. O que não te mata, faz-te mais forte", concluiu o escritor.

Depois da enorme repercusão desta partilha, o post foi apagado e Domingos disse à imprensa que tudo isto tinha sido "uma piada de mau gosto".