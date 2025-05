Sofia Jardim, sobrinha de Cinha Jardim, é o assunto do momento na imprensa cor-de-rosa depois de o marido, Domingos Amaral, ter revelado numa partilha no Facebook que esta o teria traído há anos com o músico Frankie Chavez. O caso extraconjungal, disse ainda, manteve-se - apesar desta ter dito que queria recuperar o casamento.

O caso foi comentado no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, com Cinha Jardim a dar o seu parecer, notando que não acredita que a mensagem tenha sido escrita por Domingos.

No entanto, Cristina estranhou. "Acho é que a explicação é curta. Quando é confrontado dizer 'isto é uma piada de mau gosto'... Isto não é uma piada de mau gosto. Se alguém entrou no Facebook e escreveu isto é um crime", defendeu.

"Também posso partir para outro lado: foi uma publicação de cabeça quente da qual pode se ter arrependido", notou.

Ouvindo, Cinha acrescentou: "Nada disto corresponde à relação que têm um com o outro".

