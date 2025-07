“Uma vez que nos primeiros meses de vida os bebés estão especialmente sensíveis aos estímulos sonoros, a leitura de textos poéticos com ritmo, rima e melodia ativa áreas cerebrais envolvidas na perceção auditiva, na regulação emocional e no desenvolvimento da linguagem”. É com estas palavras que nos é apresentado o livro da artista, cantora e compositora Noa, Tu és – poemas para bebés.

Uma obra que também olha numa “perspetiva do desenvolvimento neuropsicológico” pois, como lemos na apresentação ao livro, “a musicalidade da fala beneficia a perceção fonológica, o reconhecimento de padrões sonoros e a formação de vínculos seguros através da interação afetiva e quem está a ler”.

Entre ilustrações coloridas da autoria de Lovely Joanne, os 13 poemas incluídos no presente título destinam-se a bebés, desde o nascimento até aos quatro anos, convidando os pais, familiares e educadores a explorar o universo da palavra dita, cantada e sentida.

Segundo a autora, o livro “nasceu do desejo profundo de falar aos bebés com beleza e verdade, oferecendo-lhes palavras que toquem o coração e despertem o encantamento pela linguagem e pela musicalidade desde o início da vida.”

O site www.poesiasdeencantar.com complementa o livro com músicas, vídeos e outros recursos digitais.

