Com a chegada do verão, do calor e dos dias mais longos, vêm também férias e momentos de descontração. Momentos perfeitos para desfrutar de cervejas que refresquem e harmonizem com os sabores leves e frescos do verão. Neste artigo, exploramos algumas sugestões de estilos de cerveja que são perfeitos para os momentos-chave desta estação, acompanhados de irresistíveis opções de comida que irão realçar ainda mais os sabores e a experiência. Nicolas Billard, fundador e Mestre Cervejeiro da Cerveja Vadia, deixa uma série de sugestões de harmonização para tirar o máximo partido do verão, com as suas cervejas favoritas.

Para um churrasco

Como as Carnes grelhadas no churrasco trazem sempre um toque fumado característico, que combina na perfeição com o toque torrado de algumas cervejas pretas, estilos de cerveja como Schwarzbier (Dark Lager) e Baltic Porter são as escolhas certas para harmonizar.

Para aquelas pessoas que não gostam de cervejas pretas, os estilos Märzen e Doppelbock, pelos seus maltes ligeiramente caramelizados e a sua doçura residual, serão sem dúvida uma aposta vencedora.

Se o churrasco é feito com molho barbecue ou picante, uma India Pale Ale (IPA), com um bom amargor e notas frutadas, será um excelente equilíbrio entre o picante da carne e a frescura do lúpulo da cerveja, realçando os sabores da carne no churrasco.

Para acompanhar peixe

Para sabores mais marinhos, recomendamos as Witbiers, mais leves e com notas cítricas mais pronunciadas, combinam harmoniosamente com peixes frescos. Experimente com um ceviche de peixe ou de camarão, pois elevam a sua frescura.

As Saison têm nuances frutadas e condimentadas, que realçam a delicadeza dos pratos de peixe. Sirva um robalo (ou outros peixes brancos) grelhado ou no forno com ervas aromáticas acompanhado com uma Saison para uma experiência única.

Para acompanhar saladas

A maioria das saladas são muito leves e frescas. Por essa razão, uma Berliner Weisserealçaráos sabores dos vegetais. A ligeira acidez desta cerveja tornará toda a experiência mais refrescante. Uma salada de verão com rúcula, morangos e queijo feta ganha um toque vibrante com esta cerveja.

Com saladas mais complexas, pode optar por uma Gose. Será uma experiência muito diferente daquilo a que estamos habituados. Esta cerveja, que tem um toque de salgado e de especiarias como coentros, acrescentará um perfil interessante a esta combinação de sabores. Experimente com uma salada de quinoa, abacate e salmão ou camarão grelhado.

Como as cervejas de estilos Berliner Weiss e Gose são ainda pouco comuns de encontrar à venda em Portugal, aconselhamos também uma Wheat Beer, com as suas notas leves de malte de trigo e toques frutados (banana madura) e de especiarias (cravinho), esta cerveja é perfeita para todos os tipos de salada.

Para acompanhar marisco

A clássica Pilsner é uma das escolhas mais habituais e que resulta sempre. A sua leveza e amargor suave destacam a delicadeza, a cremosidade em boca e o sabor a mar de vários tipos de marisco. Camarões, lapas, mexilhão, e até os nossos tão típicos percebes, combinam perfeitamente com esta cerveja.

Uma Belgian Tripel tem uma complexidade e uma doçura equilibrada que irá complementar pratos de marisco mais robustos. Experimente com caranguejo ou lagosta cozida acompanhada de molho de manteiga de alho.

Para acompanhar sobremesas de verão

Uma Fruited Sour ou uma Fruit Lambic são uma escolha acertada e mais uma experiência nada habitual em Portugal. Com sua base ácida e a adição de frutas, combina com sobremesas de frutas frescas. Um parfait de frutos vermelhos, uma panacota ou um clássico peach Melba ganham um toque de sofisticação com uma destas cervejas. Experimente estas cervejas que contenham frutos vermelhos ou frutos tropicais como maracujá, manga, ananás, framboesa, ou até com citrinos como toranja. Não se vai arrepender de testar esta harmonização.

Se formos para um lado ainda mais guloso, gelados e outras sobremesas com uma base de chocolate, frutos secos ou caramelo, o casamento perfeito será com cervejas mais fortes e encorpadas, com toques de café e cacau, como uma Imperial Stout.

Para o aperitivo na esplanada

Para o início de uma refeição, cervejas mais leves e frescas serão uma boa aposta. Por exemplo, uma Session IPA, com um teor alcoólico mais baixo, é uma opção refrescante e aromática para abrir o apetite e acompanhar chips de batata-doce ou nacho com guacamole, e teremos um contraste irresistível.

Uma Blonde Ale será uma boa escolha também — leve e versátil, é perfeita para petiscos diversos. Sirva com uma tábua de queijos variados e frutos secos para uma experiência equilibrada.

Para festas, sunsets e festivais de música

Uma Sour Ale trará acidez e complexidade, que combina com a energia de festivais e diferentes estilos de música. Acompanhe com um cachorro ou hambúrguer gourmet para contrastar com as notas ácidas da cerveja.

Uma Double IPA, com um teor alcoólico mais elevado e sabores e aromas intensos, acompanha o êxtase das experiências únicas das festas de verão. Uma sandes de porco no espeto ou pulled pork com molho picante será uma explosão de sabores ao lado desta cerveja.

Aproveite o verão ao máximo com estas sugestões de cervejas e harmonizações cuidadosamente selecionadas para tornar cada momento ainda mais especial. Lembre-se sempre de consumir com moderação e apreciar o equilíbrio entre os sabores da cerveja e da comida. Saúde e cheers para um verão inesquecível!

Um artigo de Nicolas Billard, fundador e mestre cervejeiro da Cerveja Vadia.