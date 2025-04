Deixo um guia prático que oferece sugestões para desvendar esse universo, desde a escolha da cerveja ideal para cada prato até à importância de equilibrar a experiência com escolhas nutricionais conscientes, recordando que o segredo está sempre em escolher o melhor em cada momento.

Uma cerveja sem álcool será a opção mais interessante e se a escolha recair sobre outra, relembrem: o segredo está no equilíbrio.

1. Escolher cervejas que complementem o prato, de forma a evitar que o prato se sobreponha à bebida ou que a bebida se sobreponha ao prato permite equilibrar harmoniosamente intensidades. Assim, aprendendo com os melhores:

cervejas leves, como Pilsen, Lager, combinam com pratos leves, como saladas, frutos do mar, grelhados ou queijos frescos (ex.: ricota, mozzarella);

IPA (India Pale Ale): com o seu amargor característico, combina bem com comidas picantes, carnes grelhadas e hambúrgueres;

cervejas escuras, mais robustas, como Porter e Stout, ligam bem com sobremesas que tenham cacau, bem como com pratos mais intensos, como churrasco ou feijoada.

2. Explorar contrastes, sentindo uma espécie de "confronto" de sabores pode ser interessante: uma cerveja amarga pode equilibrar um prato com sabor mais forte, enquanto versões mais doces podem suavizar pratos salgados ou apimentados.

3. Priorizar o equilíbrio nutricional é sempre fundamental. Manter uma dieta variada, completa permite abrir excepções. Ainda assim, a cerveja sem álcool é sempre a melhor opção.

4. Experimentar harmonizações regionais - cervejas artesanais muitas vezes combinam bem com pratos típicos da região.

A combinação ideal é pessoal, mas a prática e a experimentação podem ajudar a descobrir as melhores harmonizações. Não esqueçam, com conta, peso e medida. Façam como eu: escolham a versão sem álcool.

Não se esqueçam -repito- que o Segredo está no Equilíbrio. Cerveja sem álcool deve ser a primeira opção e pode haver lugar para exceções: com conta, peso e medida.

Três sugestões de receitas para três estilos de cerveja diferentes.

Para cerveja estilo Pilsen:

1. Salada fresca com lentilhas

1 chávena de café de lentilhas

q.b. hortelã

2 chávenas de tomate cereja

q.b. rúcula

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de sumo de limão

1 dente de alho picado

q.b. orégãos em folha

q.b. rúcula

1 requeijão

1 colher de sopa de sementes

Coza as lentilhas em água abundante (pode aromatizar com hortelã), até ficarem a gosto. Então escorra e reserve. Grelhe os tomates.

Misture os ingredientes do molho: azeite, alho esmagado (opcional), orégãos, e sumo de limão (pode adicionar um pouco de água, se achar necessário). Disponha as lentilhas, a rúcula, os tomates e regue com o molho.

Polvilhe com as sementes e com o requeijão em pedaços.

Para cerveja estilo IPA:

1. Hambúrguer de beterraba e feijão

1 beterraba média

1/2 cebola picada

q.b. tomilho

1 c. sobremesa de azeite

3 c. sopa feijão vermelho cozido

2 c. sopa arroz integral cozido

q.b. noz moscada

q.b. salsa picada

1 cenoura pequena

q.b. sumo de limão

1 c. café sementes de chia

Num tacho deite o azeite e adicione a cebola picada e a beterraba ralada. Cozinhe cerca de 10 minutos, em lume baixo, tempere com tomilho e deixe arrefecer. Com a ajuda de um garfo esmague, grosseiramente, o feijão vermelho. Coloque numa taça o feijão amassado, o arroz integral, a beterraba, a noz moscada e a salsa picada. Amasse tudo e forme dois hambúrgueres que se cozinham num grelhador, de ambos os lados. Sirva, com cenoura ralada polvilhada com chia e sumo de limão.

Para cerveja estilo Porter ou Stout:

Pudim de chocolate

75g chocolate + 70% cacau (vegan, se desejar)

250ml bebida vegetal (usei de aveia)

1 colher de sobremesa de agar-agar (usei em flocos)

5 colheres de sopa de água fria

q.b. cardamomo

Hidrate o agar-agar na água fria por 10 minutos.

Misture com a bebida vegetal, à qual se adiciona cardamomo a gosto e leve ao lume até ferver. Envolva o chocolate cortado em pedaços, desligue o fogão e distribua o preparado por 2 formas, que vão ao frigorífico depois de arrefecerem ligeiramente.

Servem-se polvilhados com cacau em pó e mirtilos (por exemplo).