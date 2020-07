Almoço: sopa de miso (confeção: ferver água, misturar com pasta de miso e juntar os legumes à escolha, deixando ferver); tortilha de batata e legumes (confecção: passar no azeite batata pré-cozida e legumes cortados, juntar os ovos e levar ao forno com os temperos escolhidos);

Lanche: 1 punhado de frutos secos e palitos de cenoura crua;

Jantar: creme de tomate com lombo de salmão assado em papelote, com coentros e esparregado;

3ª opção saudável

Jejum: copo de água morno com sumo de meio limão e 1 colher de café de bicarbonato de sódio;

Pequeno-almoço: sumo rico em carotenoides (confeção: papaia, lima, laranja, cenoura, curcuma, manjericão, água); tosta integral com pasta de abacate e 1 ovo escalfado;

Almoço: caldo-verde com chouriço de soja; peito de frango com arroz integral e salada de tomate;

Lanche: iogurte natural com frutos vermelhos;

Jantar: caril de grão com arroz fingido de couve-flor;

4ª opção saudável

Pequeno-almoço: sumo de beterraba (confecção: maçã, cenoura, beterraba, pepino, água e gengibre); panquecas de aveia com natas de coco e pepitas de cacau cru;

Almoço: creme de abóbora e hortelã; lombos de pescada com molho de coentros e puré de abóbora;

Lanche: mousse de lima e abacate com sementes de chia;

Jantar: hambúrgueres de lentilhas com salada de curgete e cenoura (espiralizadas);

5ª opção saudável

Pequeno-almoço: batido de abacate (confecção: leite vegetal à escolha e 1 colher de café de mel); tostas integrais com compota à escolha (sem açúcar);

Almoço:creme de espinafre (confecção: cebola, alho, curgete, beringela, espinafres, azeite e sal); tomates recheados com quinoa e frutos secos e salada de espinafres;

Lanche: “sandes” de frutas (confecção: banana com creme de avelã e cacau); maçã com pasta de sésamo;

Jantar: curgete à bolonhesa de soja (confecção: juntar a bolonhesa, soja granulada com molho de tomate, à curgete crua e temperar com pimenta a gosto)..