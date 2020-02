1. Comece por definir um objetivo concretizável de perda de peso

Se há vinte anos apresentava menos 30kg, mas também apresentava um estilo de vida mais ativo e saudável e sem filhos e família, comece por pensar que medidas simples, pode aplicar ao longo do dia, para se tornar mais ativo e saudável.

Coloque um objetivo mais concretizável e à medida que se aproxima deste, em termos de resultados de perda, reavalie o processo.

2. Organize as suas refeições e lancheiras

Deve preparar com alguma antecedência as suas refeições, para que não caia em tentações.

O compromisso da lancheira permite que esteja mais disciplinada para cumprir com um plano alimentar mais saudável e hipocalórico.

Construa uma lista de refeições a realizar durante a semana, com pratos estruturados do ponto de vista calórico e nutricional. Haverá refeição mais rápida e saciante que preparar uma salada, que pode levar peito de frango ou um queijo fresco ou até frutos do mar?

3. Obrigue-se a beber água ao longo do dia

Tente aproximar-se da ingestão diária de 1,5 litros de água. O consumo de água ajuda a libertar o organismo de impurezas e combate a retenção de líquidos.

4. Crie o hábito de realizar o pequeno-almoço em casa

Esta é a refeição mais importante do dia, pois a sua essência irá definir como o resto do dia será do ponto de vista da fome ou saciedade.