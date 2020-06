- Camuflagem de doenças: as unhas continuamente tapadas com gel podem camuflar doenças (ex: infeção ou cancro), atrasando o diagnóstico e tratamento.

- Alergia a substâncias presentes no gel ou acetona (eczema de contacto alérgico)

- Irritação da pele em redor das unhas, provocada pela acetona ou outros removedores (eczema de contacto irritativo)

- Infeções bacterianas, virais ou fúngicas: causadas pelas más condições de assépsia, incorreta aplicação do gel, ou manipulação inadequada da pele em redor da unha.

Quem deve evitar as unhas de gel?

As unhas de gel não são recomendadas nos seguintes casos:

- Infeção ativa nas unhas ou pele em redor

- Sensibilidade à radiação UV (devido a fatores genéticos, certas doenças, toma de alguns medicamentos e suplementos)

- Doenças do sistema imunitário (ex: doentes transplantados, pelo maior risco de infeções e cancro de pele)

- Alergia às substâncias presentes no gel ou acetona.

Quais as precauções a ter com as unhas de gel?

Apesar dos riscos, não há necessidade de abdicar totalmente das unhas e verniz gel. A Skin Cancer Foundation salienta que mesmo o mais intenso dos aparelhos de secagem das unhas representa apenas um risco UV moderado, bastante inferior ao apresentado por exemplo pelos solários.

De modo a poder usufruir dos benefícios das unhas de gel sem correr riscos desnecessários para a pele, é recomendável que sejam adotadas algumas medidas de segurança:

- Aplicar um protetor solar de amplo espectro (com proteção UVA/UVB e SPF igual ou superior a 30) e resistente à água nas mãos, 20 minutos antes de arranjar as unhas. O protetor solar pode interferir com a aplicação do gel, pelo que deve ser colocado apenas em redor das unhas e não sobre as mesmas.

- Em alternativa, usar luvas de proteção que deixem apenas os dedos expostos (em material com fator de proteção ultravioleta incorporado, ou em tecido escuro e opaco).

- Realizar este tipo de manicure com moderação: idealmente reservar a sua aplicação para ocasiões especiais, ou no máximo 1-2 vezes/mês.

- Preferir salões que usam lâmpadas LED em vez de lâmpadas UV

- Assegurar que os salões cumprem as medidas de higiene, desinfeção e esterilização dos materiais

- Não cortar as cutículas

- Se notar alguma alteração nas unhas, consultar o médico dermatologista.

As explicações são da médica Helena Toda Brito, especialista em Dermatologia no Hospital Lusíadas Lisboa.