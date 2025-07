Kelly Clarkson viu-se obrigada a cancelar alguns dos espetáculos que tinha marcados no âmbito da sua residência em Las Vegas por motivos de saúde.

No seu regresso ao palco, que aconteceu esta sexta-feira, dia 11 de julho, a intérprete de 'Since U Been Gone' falou desta ausência.

"Lamento imenso. Sei que alguns de vocês tinham bilhetes para os espetáculos dos fins de semana passados. Não conseguimos controlar o nosso corpo por vezes. Ficamos doentes. Acontece", realçou a cantora já em palco.

"Esta é a minha residência favorita, o meu espetáculo preferido, porque adoro estar em estúdio e foi daí que a ideia surgiu", acrescentou Clarkson no vídeo partilhado por um admirador na rede social.

Recorde-se que a artista, de 43 anos, gerou controvérsia ao cancelar alguns dos seus espetáculos em Las Vegas apenas minutos antes de subir a palco.

Num comunicado na sua página de Instagram, esta explicou que a sua equipa estava a trabalhar "24 horas por dia/7 dias por semana" para criar "a experiência mais íntima e extraordinária" para os seus "incríveis fãs".

Contudo, esta explicou que a "preparação", assim como os ensaios, acabaram por afetar a sua voz.

"Queria que os espetáculos fossem perfeitos para vocês e preciso de me proteger de danos sérios, por isso, estou a tirar este fim de semana e o próximo para descansar de maneira a conseguir entregar-vos tudo o que vocês merecem", faz saber.

A cantora de 'Stronger' acrescentou: "Sou mais que grata por vocês sempre terem estado aí para mim e estou devastada por ter de adiar o espetáculo desta noite e a abertura de amanhã no Caesars".

Pouco após este comunicado, fontes revelaram ao Page Six que a cantora estaria a lutar contra "batalhas escondidas", que coincidiram com o "cancelamento repentino".

"Ela acerta cada nota. É uma cantora incrivelmente poderosa, mas esforça as cordas vocais e já esteve muitíssimo próxima de uma cirurgia antes", revelou a mesma fonte.

Uma segunda fonte notou que Clarkson - que recentemente passou por um complicado processo de divórcio de Brandon Blackstock - tem uma vida pessoal "profundamente complicada".

"A Kelly está a travar algumas batalhas sérias em segredo das quais apenas algumas pessoas têm conhecimento… É uma fonte de stress físico e emocional para ela", concluiu.

A "culpa de mãe" que Kelly Clarkson sente

Em declarações a Kylie Kelce, no podcast 'Not Gonna Lie', em março deste ano, a cantora abriu o coração para falar sobre as dificuldades que sente na educação dos filhos em conjunto com o ex-marido, Brandon Blackstock.

Esta confessou sentir a "culpa de mãe" quando deixa os filhos para ir trabalhar, refletindo sobre como os mesmos padrões não se aplicam nos pais que trabalham.

"É engraçado o quão diferente é, porque, mesmo em tenra idade, não lhes ensinámos isso, mas é inato. 'Ele pode estar fora, mas tu não.' É muito interessante", realçou à época.

Kelly Clarkson é mãe de dois filhos: River Rose, de 10 anos, e Remington "Remy" Alexander, de oito.

