Kelly Clarkson falou recentemente sobre a experiência de coparentalidade que partilha com o ex-marido, Brandon Blackstock.

Em entrevista a Kylie Kelce, no podcast 'Not Gonna Lie', a cantora falou da 'culpa de mãe' que sente quando tem de deixar os filhos para ir trabalhar, ou quando tem de faltar aos espetáculos de escola quando acontecem no meio de um dia de trabalho.

Clarkson falou também dos padrões duplos que existem entre as mães e os pais que trabalham.

"É engraçado o quão diferente é, porque, mesmo em tenra idade, não lhes ensinámos isso, mas é inato. 'Ele pode estar fora, mas tu não.' É muito interessante", disse, citada pela People.

"Há muito que guardo para mim, porque… a coparentalidade é muito divertida", acrescentou, de forma irónica.

"É do género: 'Oh, ele não pôde vir porque teve um compromisso', e eu fico 'Ok, boa. Achas que eu saio de casa e fico no parque o dia todo?'"