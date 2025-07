Um dia depois de viver uma noite cheia de emoções fortes, Inês Gonçalves conversou com o Notícias ao Minuto e partilhou que se "sentia orgulhosa de si mesma". "Estou muito feliz e muito confiante para representar Portugal na Geórgia", onde terá palco o Festival Eurovisão da Canção Júnior.

Com toda a euforia que foi vencer o 'The Voice Kids', e do pouco que se lembra das palavras que recebeu do mentor Miguel Cristovinho, Inês contou que o cantor disse que "tinha muito orgulho". "E disse para eu ir com calma, que conseguia."

Por sua vez, os colegas que consigo chegaram à final do programa ficaram igualmente felizes pela sua vitória. "Não paravam de me dar os parabéns. Estavam muito orgulhosos de mim. A Matilde [Azevedo, que era da equipa de Nena] deu-me uma pulseira, que é: estamos ligadas para sempre. E a Maria Vinagre [da equipa de Diogo Piçarra] deu-me um colar onde está escrito The Voice com o símbolo e a data de ontem, que foi a avó dela [que fez]", contou.

A família ficou igualmente 'sem palavras'. "O meu avô estava super feliz. Estava com a mão ao peito, sem acreditar que eu tinha vencido", partilhou.

Depois de ter sido anunciado o seu nome como vencedora do 'The Voice Kids', Inês Gonçalves esteve com as pessoas que lhe são mais próximas, que "disseram estar muito orgulhosas de si e que gostaram muito". "Foi incrível porque senti-me muito feliz a ouvi-los a dizerem isso", afirmou.

Enquanto participava no programa, a menina teve de conciliar com a escola e, diz, "esforçou-se ao máximo" para conseguir equilibrar os 'dois mundos'.

E o que espera agora na Eurovisão Júnior? "Fazer muitos amigos, e também quero dar o meu máximo. Estou confiante e tenho muito orgulho de levar o cante alentejano, tenho o cante na minha alma", realçou.

"Queria ir a palcos muito grandes. Também era um sonho ir à Eurovisão"

Inês Gonçalves, de 12 anos, natural de Ourique, foi uma das crianças que integraram a sexta temporada do 'The Voice Kids', tendo-se estreado no programa a cantar 'A Janela', e com esta interpretação virou as quatro cadeiras nas provas cegas. Entre os mentores Miguel Cristovinho, Diogo Piçarra, Nena e Cuca Roseta, a menina escolheu ficar com o cantor dos D.A.M.A., com quem já se tinha cruzado anteriormente.

Inês Gonçalves já tinha participado num videoclipe de Buba Espinho, do tema 'É Tão Grande o Alentejo', o que a levou na altura a conhecer os elementos dos D.A.M.A. - não só Miguel Cristovinho como também Miguel Coimbra e Francisco Pereira (mais conhecido como Kasha). E chegou a atuar ao lado de Buba Espinho, até no Coliseu.

Na altura em que fez a sua prova cega, Miguel Cristovinho contou de onde conhecia a pequena Inês e destacou: "O Buba já me tinha dito que tu eras um estrondo, mas quando vi percebi mesmo o que é que ele quis dizer com isso. Acho que és uma estrela. É um orgulho enorme ver cada vez mais miúdas a cantar cante [alentejano]." Veja ou recorde aqui.

Miguel Cristovinho até chegou a dar a Inês um 'Super Passe', ou seja, a menina passou diretamente para as galas.

Na última atuação na gala final do 'The Voice Kids', que decorreu no domingo, 13 de julho, Inês Gonçalves interpretou 'Rosa Albardeira'. A menina levou o troféu para casa e ficou automaticamente selecionada para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção Júnior, que vai realizar-se no dia 13 de dezembro, em Tbilisi, capital da Geórgia.

Inês confidenciou ao Notícias ao Minuto que quando se inscreveu no 'The Voice' "nunca imaginou" que este poderia ser o desfecho. Mas o que é certo é que aconteceu, venceu, e agora gostava que o futuro lhe trouxesse "grandes palcos".

"Queria ir a palcos muito grandes. Já fui ao Coliseu e queria atuar sozinha num palco grande - como na Meo Arena ou Coliseu. Também era um sonho ir à Eurovisão. Sempre disse que gostava de ir à Eurovisão", frisou, referindo que acompanhou as edições anteriores do concurso e que "gostou muito" da última.

De recordar que na Eurovisão Júnior de 2024 foi a jovem Victoria Nicole quem representou Portugal, em Madrid, com o tema 'Esperança'.

