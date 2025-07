Já é conhecida a vencedora do 'The Voice Kids 2025'. Inês Gonçalves, que tinha como mentor Miguel Cristovinho, foi quem levou o prémio para casa na noite de domingo, dia 13 de julho.

Na última gala, a menina cantou o tema 'Rosa Albardeira' - a última música que ditou a sua vitória.

Assim sendo, será Inês Gonçalves a representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção Júnior - que vai decorrer desta vez na Geórgia.

Veja abaixo a atuação da menina na gala final.

Na página de Instagram do programa foi destacado o resultado desta edição e anunciada a vencedora.

"A Inês é a grande vencedora do 'The Voice Kids' e vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção Júnior 2025. Com ela, também venceu o seu mentor, Miguel Cristovinho, que conquista a sua primeira vitória no programa! Parabéns", escreveram.

Por sua vez, Miguel Cristovinho não tardou a reagir publicamente à vitória de Inês Gonçalves através da sua página de Instagram. "Estava escrito. Mereces tudo. Parabéns", escreveu.

Já a pequena Inês Gonçalves publicou uma fotografia do troféu nas stories da sua página de Instagram e disse: "Indo dormir com uma vista incrível."

Publicação de Inês Gonçalves após vencer o 'The Voice Kids 2025'

Esta foi a sexta edição do programa da RTP1. Além de Miguel Cristovinho, eram também mentores os artistas Diogo Piçarra, Cuca Roseta e Nena.

Além de Inês Gonçalves, também Rúben Correia, da equipa de Miguel Cristovinho, chegou à final. O jovem tem 13 anos e é de Aveiro. Também fizeram parte da equipa do cantor dos D.A.M.A. os jovens Alice Martins, de 12 anos, que veio de Coimbra, Maria Leonor Santos, de 10 anos, que é natural de Bragança, e ainda Rafael Afonso, de 12 anos, de Viana dos Castelo.

Na equipa de Diogo Piçarra, Maria Vinagre, de 14 anos, de Setúbal, foi quem chegou à final do programa, assim como Martim Ferreira, de 13 anos, da Mealhada. Da equipa do cantor estavam ainda os pequenos Leandro Souza, de 13 anos, que vive atualmente na Bélgica, Guilherme Azevedo, de 11 anos, de Vila Flor (Trás-os-Montes), Matilde Branco, de 12 anos, de Pontével (Cartaxo), Francisca Santos, de 13 anos, que é natural de Fátima, Beatriz Faria, de 13 anos, que vem do Porto, e Luca Monteiro, de 13 anos, de Cascais.

Já da equipa de Nena, os finalistas foram João Oliveira, de Viseu, de 13 anos, e Matilde Azevedo, de 9 anos, de Cascais. Da equipa da artista fizeram ainda parte as pequenas Francisca Pena, de 9 anos, do Porto, Filipa Nogueira, de 8 anos, de Paredes, Marta Dias, de 9 anos, que vem de Pombal, Isabel Pereira, de 9 anos, também do Porto, e Constança Machado, de 9 anos, da Marinha Grande.

Por fim, da equipa de Cuca Roseta, um dos finalistas foi Carlos Abreu, de 11 anos, de Lisboa, e ainda Lara Martins, de Barcelos, de 13 anos. Da equipa da cantora fazia também parte a pequena Francisca Queiroz, de 11 anos, da Maia.

