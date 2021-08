Salada de morangos e burrata

"Não há nada mais fresco e leve que uma boa salada de verão e esta Salada de morangos com burrata respira frescura e sabor", salienta Alida Remtula, do blogue "Alida's Food", autora desta receita.

Salada de burrata e quinoa com figos e meloa

Burrata é um delicioso queijo mozzarella de interior sedoso. Nesta salada, casa com a doçura da meloa e dos figos.

Salada de queijo burrata com tomates assados

Uma receita fresca e bastante saborosa com este ingrediente de sabor único, a burrata. Pode prepará-la como uma refeição ligeira, um acompanhamento ou simplesmente como uma entrada.

Salada de tomate com burrata e abacate

É ligeira, mas equilibrada e tem todo o sabor do tempo quente, esta salada. O segredo está nos ingredientes mais frescos e no toque do óleo de abacate.