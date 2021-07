O segredo para conseguir uma boa salada é a qualidade dos ingredientes. Por isso, use e abuse da fruta da época, bem madura e de preferência biológica.

Uma proposta original e fresca, apesar de inusitada, repleta de vitaminas e sais minerais essenciais. Uma aposta segura para a esta estação que pode replicar com outros frutos em todas as outras épocas do ano.

Sem dúvida original, esta receita é altamente hidratante, perfeita para dias de praia.

A ideia é cortar pequenos pedaços de melancia em forma de triângulo e espetar uns pauzinhos. Ou seja, vai parecer mesmo um gelado.

Um gaspacho, fresco e com o delicioso sabor da melancia. Pode levá-lo para um piquenique, para a praia e, porque não, para o trabalho.

Uns deliciosos e saudáveis gelados caseiros propostos pelo chefe de cozinha Rui Ribeiro.