Preparação

Preparação no robô de cozinha

No copo do robô de cozinha, coloque os seguintes ingredientes: A melancia cortada em pedaços, os tomates maduros em pedaços, o pepino (retire-lhe as sementes com a ajuda de uma colher de sobremesa). Acrescente o pimento e tempere com um pouco de sal.

De seguida, adicione o vinagre e triture 1 minuto/ vel 5 e programe novamente 1 ½ minuto/ vel progressiva de 5 a 10.

Acrescente o azeite e, segurando o copo de medida, triture Turbo/ 2 segundos/ 1 vez.

Sirva o Gaspacho bem fresquinho.