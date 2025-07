Este ano, a “Praça de Alimentação nos Jardins do Zoo” estreia-se junto ao Santuário de Nossa Senhora do Bom Despacho, nos Jardins contíguos à entrada do Zoológico da Maia, onde se localiza o restaurante Bó Rosa. Este festival gastronómico chega com um convite a toda a comunidade a saborear algumas das iguarias mais apreciadas da cozinha portuguesa.

Com a participação da Mercearia do Bacalhau, do Restaurante Coreto e do Bo’Rosa, o festival gastronómico oferece uma ementa com propostas para todos os gostos. Entre os pratos disponíveis, encontram-se os Bolinhos de bacalhau (1,5€), Bifanas (4,5€), Pregos (5€), Alheira (6€), Chouriço (6€), Moelas (2,5€), Caldo verde (3€), Caldo no pote (4€), Papas de sarrabulho e Sandes de pernil (5€). Para adoçar a experiência, há Pão de ló húmido (5€), Pão de ló húmido de chocolate (5€) e Rabanadas (2€).

O recinto funciona na quinta-feira, dia 10, entre as 19h00 e a 1h00, e nos restantes dias (11 a 14) entre as 12h00 e a 1h00.