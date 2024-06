Quer decidir os produtos que vão para o supermercado? Há um laboratório onde o pode fazer

Todos nós enquanto consumidores procuramos produtos adaptados aos nossos estilos de vida; produtos que nos ofereçam confiança e resposta às nossas necessidades. Também apreciamos encontrar novos produtos de olhos postos em diferentes dimensões: o bem-estar e saúde, as escolhas conscientes para connosco e com o planeta, produtos convenientes e adaptados aos nossos quotidianos.

De há um ano a esta parte, também somos convidados a participar no desenvolvimento de produtos de marca própria Continente, bem como na experiência em loja. Na prática, vamos encontrar nas prateleiras das superfícies comerciais, os bens que, antes, ajudámos a desenvolver em estreita colaboração com especialistas de diferentes áreas. O que de melhor pode haver do que saber que fomos parte ativa naquele produto que levamos para casa?

Há um ano nascia o Co-Lab: Laboratório de Inovação com o Cliente, um espaço instalado no Continente Amadora, em Lisboa.

créditos: Continente Co-Lab

Tânia Lucas, Diretora de Marcas Próprias Continente, convida a conhecer um espaço onde o consumidor pode experimentar produtos, participar em entrevistas/reuniões com outros consumidores ou responder a questionários, entre outras atividades devidamente explicadas no momento da convocatória por email. Para se inscrever, basta preencher o formulário do site

créditos: Continente

A inscrição no Co-Lab (ver caixa) e seleção por parte da equipa do Continente, abre-nos a porta a um laboratório com 1.200 m2. Atrás das portas do Co-Lab há um mundo de desafios ao consumidor. O espaço inclui várias salas de reuniões e observação, também um laboratório sensorial com 12 cabines de prova; um laboratório bioquímico e uma réplica de cozinha doméstica, assim como uma outra industrial e respetiva sala de formação para equipas de loja, chamada internamente a “sala do master chef”. Uma área mais técnica, dedicada ao food solution, desenvolve receitas de refeições prontas, quer para as lojas Continente, restaurantes cozinha Continente e espaços Go Natural.

Como fazer parte da comunidade Co-Lab em três passos? 1. Podem inscrever-se todos os cidadãos residentes em Portugal, maiores de 18 anos e com contacto telefónico nacional. A inscrição na comunidade Co-Lab é totalmente gratuita. Não será solicitada nenhuma participação financeira após a inscrição, nem nos momentos de visita ao espaço. 2. Para a inscrição basta preencher os campos do formulário disponível aqui e aceitar os Termos e Condições apresentados. 3. A equipa seleciona e contacta os provadores sempre que haja em análise um produto adequado ao seu perfil e os participantes poderão ter direito a uma oferta.

O espaço respira luminosidade, foi desenhado com linhas modernas, minimalistas, com dois lounges, o que garante uma experiência agradável a todos os visitantes.

No Co-Lab está instalado um espaço alimentar adicional (com cozinha, bar e zona de trabalho), uma sala de beleza (um verdadeiro spa) e sala de limpeza do lar (esta, apetrechada com os eletrodomésticos que encontramos em nossas casas), para testes e formação nas respetivas áreas, entre outros. “Um local de trabalho das equipas Continente, mas também onde recebemos os consumidores que definem connosco os novos produtos Continente que chegam às lojas”, sublinha Tânia Lucas.

A Diretora de Marcas Próprias Continente acrescenta que “um ano volvido, contamos com mais de oito mil inscritos na nossa base de dados de clientes, chamados a colaborar connosco em diferentes contextos. É motivo de grande orgulho para nós a colaboração dos clientes e o seu papel no desenvolvimento das marcas próprias do Continente. Também estamos a surpreender e a trazer coisas diferentes”.